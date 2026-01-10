Saúl pasa por el quirófano y estará entre dos y tres meses baja

La operación de Saúl Ñíguez en el talón izquierdo obligará al Flamengo a arrancar la temporada sin el centrocampista español

El Flamengo ha confirmado que el centrocampista español Saúl Ñíguez fue sometido a una intervención quirúrgica en el talón izquierdo este viernes en Madrid, una operación que condicionará su disponibilidad para el inicio de la temporada con el conjunto brasileño. El procedimiento se desarrolló con normalidad y marca el inicio de un periodo de recuperación que mantendrá al futbolista alejado de los terrenos de juego durante varias semanas.

Una operación necesaria tras meses de molestias

La cirugía tuvo como objetivo solucionar un problema físico que venía afectando a Saúl desde hace meses y que le impedía rendir con total normalidad. El encargado de realizar la intervención fue el doctor Niek van Dijk, especialista de prestigio internacional en patologías del pie y del tobillo, considerado una referencia mundial en este tipo de tratamientos.

Desde el club carioca se ha transmitido tranquilidad, destacando que la operación fue exitosa y sin ningún tipo de complicaciones.

Recuperación en España antes de volver a Brasil

Tras pasar por el quirófano, Saúl permanecerá en España, donde ya ha iniciado el proceso de recuperación y rehabilitación. El jugador no regresará a Brasil hasta recibir el alta médica, un paso imprescindible antes de reincorporarse a la disciplina del Flamengo.

Durante este tiempo, el futbolista estará acompañado por su entorno más cercano, mientras sigue un plan específico de recuperación supervisado por el equipo médico que llevó a cabo la cirugía.

Seguimiento constante por parte del Flamengo

El club rubro-negro ha mantenido en todo momento una comunicación directa con el equipo médico en Madrid. El doctor Fernando Sassaki, responsable médico del Flamengo, ha estado en contacto tanto con el cirujano como con el propio jugador, recibiendo informes positivos sobre la evolución tras la intervención.

Desde la entidad brasileña subrayan que el seguimiento será continuo para garantizar una recuperación óptima antes de autorizar su regreso.

Tiempo estimado de baja y partidos que se perderá

Aunque el Flamengo no ha fijado un plazo exacto para su retorno, las previsiones médicas apuntan a que Saúl estará entre dos y tres meses de baja. Esta ausencia le impedirá participar en buena parte del Campeonato Carioca, además de perderse compromisos importantes como la Supercopa de Brasil frente al Corinthians y la Recopa Sudamericana ante Lanús.

Asimismo, el español tampoco estaría disponible para las primeras jornadas del Campeonato Brasileño, lo que obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas en el centro del campo.

Balance reciente y planificación del club

Saúl cerró el año 2025 con un balance de 24 partidos disputados y dos asistencias, cifras que reflejan su importancia dentro del equipo. Ante su ausencia, el Flamengo trabaja en ajustes tácticos y rotaciones para cubrir su baja durante este tramo inicial del curso.

El conjunto carioca debutará en el Campeonato Carioca este domingo frente a la Portuguesa-RJ, en el estadio Raulino de Oliveira, en un inicio de temporada marcado por la ausencia del centrocampista español.

Prudencia y paciencia con Saúl

Desde el club insisten en que la prioridad es una recuperación completa, sin acelerar plazos. Saúl continuará en España hasta recibir la autorización médica definitiva para viajar a Brasil y reincorporarse progresivamente al equipo.

El objetivo del Flamengo es contar con el futbolista en plenas condiciones físicas para los momentos decisivos de la temporada.