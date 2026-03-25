Noa Lang tranquiliza tras su grave accidente: "Mi dedo sigue ahí, me lo reimplantaron"

Noa Lang rompe su silencio tras su grave accidente y confirma que logró salvar el dedo pese al susto vivido en Anfield

El susto vivido por Noa Lang en la UEFA Champions League ha quedado atrás, aunque las secuelas del accidente todavía forman parte de su día a día. El atacante neerlandés, que milita en el Galatasaray, ha reaparecido tras una lesión que por momentos hizo temer lo peor.

Un accidente impactante en Anfield

Todo ocurrió durante un partido frente al Liverpool, disputado en el emblemático Anfield. En una acción fortuita, Lang apoyó la mano en una valla publicitaria que escondía un elemento cortante, provocándole un profundo corte en el pulgar derecho.

La gravedad de la herida obligó a una intervención inmediata. El futbolista tuvo que ser atendido sobre el césped durante varios minutos antes de ser evacuado en camilla y trasladado a un hospital, donde fue sometido a cirugía para evitar la amputación.

Dos operaciones y un gran alivio

Tras pasar por quirófano en dos ocasiones, el extremo recibió noticias positivas. Aunque la lesión fue seria, los médicos lograron salvar el dedo. El propio jugador ha confirmado que su pulgar sigue intacto, desmintiendo así los rumores que apuntaban a una amputación completa.

Lang reconoce que no recuerda con claridad lo sucedido en el momento del accidente, pero sí tiene claro que el desenlace pudo haber sido mucho peor. Ahora se centra en una recuperación progresiva bajo la supervisión del cuerpo médico de su club.

Regreso con la selección neerlandesa

A pesar del impacto de la lesión, el seleccionador Ronald Koeman decidió incluirlo en la convocatoria de Selección de Países Bajos para los compromisos internacionales ante Noruega y Ecuador.

Su presencia generó sorpresa, pero también refleja la confianza en su evolución. Aunque su participación dependerá de su estado físico, el jugador no pierde de vista sus objetivos a largo plazo, especialmente con grandes torneos en el horizonte.

El humor como aliado en la recuperación

Lejos de mostrarse abatido, Lang ha optado por afrontar la situación con optimismo e incluso con cierto sentido del humor. El futbolista ha reconocido que todavía tiene dificultades para realizar tareas cotidianas, especialmente al ser diestro, lo que complica acciones simples.

Entre bromas, también ha señalado que actividades como jugar a la consola se han vuelto imposibles por el momento. Sin embargo, recuerda que su profesión depende de los pies, lo que le permite relativizar la situación.

Un caso que abre debate

El incidente ha puesto el foco en las condiciones de seguridad en los estadios. La UEFA ha iniciado una revisión de los elementos publicitarios en los campos para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Mientras tanto, Lang continúa su proceso de recuperación con buenas sensaciones. Lo que comenzó como un episodio dramático ha terminado en alivio, dejando una historia que combina tensión, superación y una mirada positiva hacia el futuro.