Ya es oficial: Dani Alves vuelve al fútbol y tiene un nuevo rol como copropietario en Portugal

Dani Alves regresa al fútbol desde la dirección: ahora es copropietario del Sporting Clube São João de Ver y proyecta un futuro como entrenador

El histórico lateral derecho Dani Alves vuelve a vincular su nombre al fútbol, pero esta vez desde una perspectiva directiva. El exjugador del Barcelona se ha convertido en copropietario del Sporting Clube São João de Ver, equipo que compite en la tercera categoría del fútbol portugués, confirmando la noticia que había trascendido a finales del año pasado.

Presentación oficial y nueva identidad en el club

Alves posó recientemente con la camiseta del equipo y el dorsal 13, símbolo de su nueva etapa. La entidad portuguesa emitió un comunicado oficial anunciando la incorporación del brasileño: “Hoy comienza una nueva página en la historia del Club Deportivo de São João de Ver, escrita con ambición, identidad y visión de futuro”. Según el texto, la llegada de Alves combina la experiencia global del futbolista con la historia y los valores del club, buscando consolidar un proyecto sostenible e inspirador.

De predicador a empresario futbolístico

En los últimos meses, Alves sorprendió al público tras su aparición en la Iglesia Evangélica Pentecostal Elim de Girona, donde ejerció de predicador y declaró haber hecho “un pacto con Dios”. El exdefensor, que lleva más de un año asistiendo a iglesias evangélicas en Cataluña, dio un sermón en noviembre de 2025 que se volvió viral, reafirmando su compromiso con la fe antes de iniciar su regreso al mundo del fútbol desde los despachos.

Inversión estratégica y participación en la SAD

El acuerdo contempla que Alves adquirió inicialmente el 50% de la Sociedade Anónima Desportiva (SAD) del club, con la opción de comprar el restante al final de la temporada 2025/26. La operación incluye también la posibilidad de que el brasileño vuelva a los terrenos de juego por un período limitado de seis meses, mientras planifica su transición hacia un rol como entrenador, contando con la licencia UEFA A que ya obtuvo.

Un legado de experiencia y visión global

El comunicado del club resalta que Alves aporta una mentalidad ganadora, visión global y ambición, mientras que São João de Ver ofrece identidad, comunidad y un legado construido con esfuerzo. La unión busca transformar lo que ya es un club sólido en un proyecto más grande, sostenible y con proyección a largo plazo, combinando la trayectoria de uno de los jugadores más exitosos de la historia con un equipo lleno de historia y compromiso local.

Retorno tras controversias y nuevas metas

Años después de enfrentar problemas legales en España, de los que fue absuelto, Alves regresa al fútbol desde otra perspectiva, dejando atrás el terreno judicial. Su incorporación marca un punto de inflexión para el club, reforzando la confianza en un proyecto basado en la historia, la resiliencia y la ambición. El exjugador brasileño busca ahora dejar un legado como dirigente y, posiblemente, como entrenador, consolidando su vínculo con el deporte desde un enfoque más estratégico y visionario.