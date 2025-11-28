Sergio Ramos se va de Rayados y su futuro es una incógnita

El central español ya ha comunicado internamente que no seguirá en Monterrey después del Apertura 2025, aunque no contempla la retirada

Sergio Ramos ha puesto fecha al final de su etapa en México. El camero, que aterrizó en Monterrey hace menos de un año para convertirse en uno de los grandes referentes de los Rayados, ha tomado una decisión definitiva: abandonará el club tras concluir la Liguilla del Apertura 2025, independientemente del resultado deportivo. La exclusiva, adelantada por Juanfe Sanz en El Chiringuito, ha sacudido al entorno albiazul y ha reabierto el debate sobre el futuro del capitán.

Una salida meditada pese a su excelente adaptación a México

Ramos llegó a la Sultana del Norte como un fichaje galáctico, con la misión de liderar a Rayados en su asalto al título y aportar su amplia experiencia. En este tiempo ha logrado integrarse plenamente en la ciudad, en el club y en la afición. Tanto él como su familia han mostrado públicamente su fascinación por la vida en México. Sin embargo, sus planes no pasan por continuar.

Según la mencionada información, el central siente que ha cumplido un ciclo y desea iniciar una nueva etapa deportiva fuera de la Liga MX. Ni la comodidad en Monterrey ni la gran sintonía con el vestuario donde tiene grandes amigos, alteran una decisión que considera personal y profesional, y que nada tiene que ver con la idea de retirarse: Ramos se siente en plenitud física, algo que demostró en el pasado Mundial de Clubes, donde firmó actuaciones de alto nivel.

El final del Apertura 2025 marcará su adiós, con título o sin él

Rayados disputa actualmente los Cuartos de Final ante el América y llega con ventaja tras ganar la ida por 2-0. Pero el desenlace de la eliminatoria, o incluso de la competición, no cambia el plan: Ramos no seguirá después de diciembre. El español quiere despedirse luchando por el título, aunque su destino posterior permanece en el más absoluto de los secretos.

El club, por su parte, mantenía conversaciones para una posible renovación. El propio José Antonio Noriega, presidente deportivo, reconoció hace unos días contactos preliminares, aunque sin detalles. La decisión del defensa, sin embargo, ha cerrado por completo el escenario de continuidad.

Un capitán sin relevo y un futuro abierto

La incógnita ahora se centra en su próximo paso. Ni España ni Europa ni Estados Unidos están descartados, pero no existe ninguna negociación avanzada. Su prioridad es mantenerse en la élite y competir por objetivos importantes, como ha hecho durante toda su carrera en el Sevilla, Real Madrid y PSG.

Ramos, mientras tanto, encara sus últimos partidos en México con una consigna clara: irse con un título bajo el brazo.