La UEFA dicta sentencia con la Ley Vinicius con una decisión definitiva

La Ley Vinicius vuelve a sacudir el Mundial 2026 pero la UEFA se planta, rechazándola aplicarla en Champions, Europa League y Conference pese a la polémica que nació con el incidente entre el jugador del Real Madrid y Prestianni

La Ley Vinicius está siendo protagonista en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Hasta dos futbolistas han sido víctimas de esta nueva norma que entró en vigor en el torneo de selecciones de 2026, como han sido Miguel Almirón y Piero Hincapié. No obstante, la UEFA no va a tomar el mismo camino que la FIFA, ya que la misma no se llevará a cabo en sus competiciones pese a la polémica de la temporada pasada.

La UEFA sigue manteniendo el pulso a la UEFA, que ha optado por llevar a cabo diferentes normas desde este mismo Mundial 2026, como las pausas de hidratación en el ecuador de la primera y segunda parte. No obstante, el organismo dirigido por Aleksander Ceferin ha confirmado que la Ley Vinicius no estará presente en la Champions, Europa League y Conference League, desatando la polémica con un episodio que dio de qué hablar.

La Ley Vinicius se ha hecho notar en dos ocasiones durante el Mundial 2026

El incidente entre Vinicius y Prestianni en el Benfica - Real Madrid de la campaña anterior marcó un antes y un después en el mundo del fútbol. El futbolista argentino, por su presunto insulto racista, fue sancionado con un encuentro y ser perdió el choque en el Bernabéu. Por ello, la FIFA introdujo una nueva norma con la que se castigaría a aquellos jugadores que se tapasen la boca para discutir con sus rivales.

De esta manera, la norma entró en vigor en el Mundial 2026. Por ello, ya ha habido dos futbolistas que han sido expulsados por la Ley Vinicius. El primero fue Miguel Almirón. El jugador de Paraguay vio la tarjeta roja en el choque ante Turquía al dirigirse a Muldur, siendo víctima de la Ley Vinicius. Además, Piero Hincapié fue el último en este sentido por una acción con Santi Giménez durante el México - Ecuador.

El origen de la polémica con Prestianni y de la Ley Vinicius

El origen tuvo lugar el pasado 17 de febrero en el Estadio Da Luz, dónde tuvo lugar el encuentro entre el Benfica y el Real Madrid. Corría el minuto 50 cuando Vinicius abrió el marcador con un gran gol para adelantar a los de Arbeloa. Tras ello, la celebración fue más allá y acabó con el incidente en el que Prestianni apareció en escena, presuntamente con insultos racistas hacia el extremo brasileño del conjunto blanco.

Tras ello, Prestianni fue sancionado con seis partidos, por lo que quiso romper su silencio tras unas imágenes que dieron la vuelta al mundo: "No jugar la vuelta me dolió mucho, fue algo que no dije y me sancionaron sin pruebas, pero nada, ya pasó estoy muy agradecido al equipo, al cuerpo técnico de Benfica, que me esperó hasta el último minuto para que yo pueda jugarla".

El motivo del rechazo de la Ley Vinicius por parte de la UEFA

Sin embargo, la Ley Vinicius seguirá vigente en lo que resta de Mundial 2026, que está a punto de comenzar con los octavos de final. El Canadá - Marruecos dará el pistoletazo de salida a una serie de partidos apasionantes que dictarán sentencia de cara a la recta final de este torneo de selecciones. Tras Miguel Almirón e HIncapié, expulsado ante México, más jugadores podrían ser víctimas de esta nueva norma impuesta por la FIFA.

En cuaquier caso, todo parece indicar que la Ley Vinicius tendrá fecha de caducidad, al menos en las diferentes competiciones que sean organizadas por la UEFA, como la Champions, Europa League y Conference League. En este sentido, el organismo europeo apunta a la libertad de expresión de los futbolistas como motivo principal para rechazar esta nueva norma de cara a la próxima temporada.