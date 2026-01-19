Una noche negra para Rafa Benítez: Jović destroza al Panathinaikos con un 'póker'

El póker de Luka Jović ante el Panathinaikos de Rafa Benítez desnudó todas las carencias del conjunto verde y agravó su crisis en la Superliga griega

El Panathinaikos vive uno de los episodios más complicados de la temporada. La contundente goleada por 4-0 ante el AEK Atenas en la OPAP Arena no solo significó una nueva derrota en la Superliga griega, sino que expuso con crudeza las debilidades futbolísticas y mentales de un equipo que comienza a perder solidez en un momento clave del curso.

Una noche para el olvido ante un rival letal

El resultado final fue un reflejo de lo ocurrido sobre el césped. El AEK, sin necesidad de firmar un partido brillante, supo castigar cada error defensivo de su rival. El gran protagonista fue Luka Jović, autor de los cuatro goles, que desnudó una zaga visitante desordenada y con graves problemas de concentración.

Desde los primeros compases, el conjunto local se adueñó del ritmo del encuentro. El primer tanto, llegado antes del cuarto de hora, condicionó por completo el plan del Panathinaikos, que nunca logró encontrar respuestas claras. Aunque el marcador al descanso no era definitivo, la sensación de fragilidad ya estaba instalada.

Un segundo tiempo que evidenció la desconexión

Tras el paso por vestuarios, el panorama empeoró. El segundo gol del AEK, nada más reanudarse el juego, supuso un golpe psicológico del que el equipo dirigido por Rafa Benítez no se recuperó. A partir de ahí, el partido se transformó en un monólogo local, con un Panathinaikos superado en intensidad, ideas y confianza.

Jović completó su exhibición con dos tantos más, firmando una de las actuaciones individuales más destacadas del campeonato. El Panathinaikos, por su parte, apenas inquietó la portería rival y terminó el encuentro con una preocupante sensación de rendición colectiva.

Benítez señala el problema mental

Tras el encuentro, Rafa Benítez compareció con gesto serio y discurso autocrítico. El técnico español apuntó directamente a la fragilidad psicológica como el gran lastre del equipo. Reconoció que, tras el segundo gol, sus jugadores perdieron el control emocional y dejaron de competir al nivel exigido.

El entrenador también subrayó una tendencia que se repite en las últimas jornadas: el equipo encaja goles con demasiada facilidad y necesita mucho para generar ocasiones claras. Una combinación peligrosa que empieza a pasar factura en la clasificación.

Malestar creciente en la afición

El descontento no se limitó al terreno de juego. A la llegada del equipo a la ciudad deportiva de Koropi, varios aficionados expresaron su enfado con protestas dirigidas a jugadores y cuerpo técnico. La presencia policial fue necesaria para evitar incidentes, un síntoma claro del clima de tensión que rodea actualmente al club.

Aunque no se produjeron altercados graves, la brecha entre el equipo y su hinchada parece ampliarse jornada tras jornada, alimentada por la falta de regularidad y la pobre imagen mostrada en partidos clave.

Clasificación y presión creciente

Con esta derrota, el Panathinaikos queda relegado a la quinta posición, alejándose de los puestos que dan acceso a la lucha por el campeonato y a las competiciones europeas. Mientras tanto, el AEK se consolida en la zona alta, impulsado por la efectividad de su delantero estrella.

A pesar de que los números globales de Benítez siguen siendo aceptables, la presión por los resultados inmediatos y la ausencia de una identidad clara empiezan a erosionar la estabilidad del proyecto.

Un punto de inflexión obligatorio

El Panathinaikos entra ahora en una fase decisiva. Con compromisos importantes por delante y el mercado de fichajes abierto, el margen de error se ha reducido al mínimo. La goleada ante el AEK no fue solo una mala noche, sino una señal de alarma que obliga al equipo a reaccionar si no quiere que la temporada derive en un fracaso mayor.