El Girona cierra la primera incorporación del mercado de fichajes de enero: Claudio Echeverri

La entidad catalana ha llegado a un acuerdo con el centrocampista argentino, que dice adiós al Bayer Leverkusen y firmará una cesión con el equipo dirigido por Míchel hasta final de temporada, tras la decisión tomada entre las partes

El Girona ya se mueve en el mercado de fichajes de enero en busca de nuevos refuerzos. La situación del conjunto de Míchel, que se encuentra en descenso en la clasificación de LaLiga EA Sports, obliga a la dirección deportiva a buscar efectivos para evitar peores noticias y poder continuar la próxima temporada en Primera División. Por ello, la entidad ha cerrado un acuerdo con el Manchester City para la llegada, en forma de cesión, de Claudio Echeverri, que viene jugar los últimos meses en el Bayer Leverkusen, pero no ha tenido los minutos que esperaba, por lo que el club catalán ya le habría abierto la puerta para su incorporación.

Claudio Echeverri cambia el Bayer Leverkusen por el Girona de Míchel

La aventura de Claudio Echeverri en el Bayer Leverkusen parece haber llegado al final. El centrocampista argentino aterrizó en Alemania en el pasado mercado de fichajes de verano pero su recorrido en estos últimos meses no ha sido como seguramente esperaba. Por ello, el Girona, que ya tuvo interés en su incorporación en agosto, ha vuelto a entrar de lleno en la operación y ha cerrado la cesión con el futbolista de 19 años hasta final de temporada, tal y como ha informado el periodista especializado en la ventana de traspasos, Fabrizio Romano. La misma fuente ha confirmado el acuerdo con el Manchester City, que se hizo con el jugador en 2024, procedente de River Plate.

Además, su representante, Enzo Montepaone, anticipó la posible llegada de Claudio Echeverri al Girona tras confirmar él mismo la rescisión del contrato con el Bayer Leverkusen: "Tengo pautadas unas reuniones con los dirigentes y vamos a definir qué será del futuro de Claudio, pero te anticipo que será en Europa. Son dos los equipos que quieren a Claudio. Girona es la opción más concreta, pero tampoco podemos descartar a Villarreal". No obstante, también apuntó el deseo del futbolista argentino de volver a River Plate: "Él está muy identificado con el club, ahí se formó como jugador y como persona, por eso siempre va a tener el deseo de volver, pero ahora no va a ser posible porque el Manchester City no lo quiere ceder a Sudamérica, sino él estaría encantado".

La etapa de Claudio Echeverri en el Bayer Leverkusen, al detalle

Claudio Echeverri se despide del Bayer Leverkusen tras disputar once partidos, repartidos en la Bundesliga y en la UEFA Champions League. Entre ellos, el centrocampista argentino ha firmado una asistencia y no ha podido ver puerta. Además, Kasper Hjulmand le dejó fuera de la convocatoria para los dos últimos encuentros del conjunto alemán, ante el Colonia y RB Leipzig. Por ello, la decisión parece clara por el futbolista, que se unirá a la disciplina del equipo de Míchel y podría tener luz verde para jugar el choque contra el Mallorca de LaLiga EA Sports, fijado para el cuatro de enero a las 18:30 en Son Moix, el que podría ser el estreno y debut del exfutbolista de River Plate.