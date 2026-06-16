El Girona se refuerza con Izan González, una apuesta joven tras su paso por el Granada

El club catalán ficha a Izan González como refuerzo para la próxima temporada, en la que competirán en Segunda División pero con la mirada puesta en regresar a La Liga

El Girona va a sufrir una desbandada de jugadores tras su descenso a Segunda División. Tras encabezar un proyecto ilusionante en Liga y competir en Europa, el club catalán ha caído en picado y la próxima temporada competirá en La Liga Hypermotion. Por ello, ante la marcha de muchos de sus jugadores clave, ya se están moviendo en el marcado para crear una planificación centrada en su regreso a Primera.

El conjunto catalán presenta ahora a su segundo fichaje, Izan González. El centrocampista de 21 años ha sido uno de los futbolistas que ha irrumpido con fuerza en esta campaña en la Segunda División, en la que ha competido con el Granada en calidad de cedido, un rival directo para la próxima temporada. Pero es el Girona el que se hace con los servicios del futbolista y ficha a uno de los nuevos descubrimientos de La Liga Hypermotion hasta 2029.

El Girona confirma el fichaje de Izan González para la próxima temporada en Segunda División

Este martes 16 de junio el Girona ha confirmado un nuevo fichaje para unirse a las filas del equipo de Montilivi, que aún busca un entrenador que junte todas las piezas del puzzle y aproveche a estos jugadores para regresar a la Primera División. Izan González ficha por el equipo catalán hasta 2029, después de haber pasado por el Granada aunque proveniente del UE Cornellà.

"Es un centrocampista polivalente, capaz de actuar tanto en labores más defensivas como en la construcción, con criterio en la salida de balón y seguridad en el pase. Además, aporta intensidad en la presión, recorrido sin balón y una notable capacidad para llegar a zonas de ataque" explica el equipo en el comunicado oficial.

El Girona le 'quita' a Izan González al Granada

A pesar de que el jugador pertenece a UE Cornellà, debutó en el fútbol profesional con el conjunto nazarí, equipo en el que ha jugado como cedido durante la segunda vuelta de la temporada. Sin embargo, antes de que el Granada haya podido apostar por su fichaje, el Girona se ha adelantado y se hace con los servicios del que consideran "una apuesta deportiva de presente y de futuro, con margen de crecimiento pero con las condiciones necesarias para adaptarse a las exigencias de la élite".

Segundo fichaje del Girona para su plan de regreso a Primera División

Este nombre se une al de Oleksandr Pyshchur, el primer fichaje de los rojiblancos en este mercado. El delantero ucraniano es el refuerzo elegido para el ataque una vez han asumido la marcha de Viktor Tsygankov, quién pidió salir y ya tiene varias ofertas de otros clubes de La Liga. Pero todavía queda mucho movimiento en el banquillo de Montilivi.

Sobre todo, el Girona tiene urgencia por encontrar un entrenador tras la marcha de Míchel, que lleva ya tres semanas fuera de club y aún no han encontrado quién tome las riendas de este proyecto.