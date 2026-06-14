Ingreso extra para el Girona por la participación de Ounahi y Witsel en el Mundial

El Girona ve en el Mundial 2026 un respiro económico, ya que la participación de Ounahi y Witsel puede dejar cerca de 300.000 euros en Montilivi, una cifra que crecerá si Marruecos y Bélgica avanzan rondas en un torneo que llega en pleno descenso y necesidad financiera para el equipo catalán

El Girona, pese a su descenso a Segunda División y malas noticias como la marcha de Míchel, está pendiente de lo que hagan sus jugadores que han sido convocados para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. En este sentido, el club está atento a la participación de Ounahi y Witsel, con Marruecos y Bélgica respectivamente, ya que se espera ingresar por ambos una cifra cercana a los 300.00 euros.

No obstante, esta cantidad puede ser aún mayor dependiendo de hasta dónde lleguen Marruecos, que viene de empatar contra Brasil, y Bélgica, que debuta mañana ante Egipto a las 21:00 (hora española). Witsel apunta al once titular de su selección, al igual que lo fue Ounahi la pasada madrugada, liderando un centro del campo con otros futbolistas destacados como Brahim Díaz o Bouaddi.

Marruecos se aferra a Ounahi para acercar al Girona el impulso económico del Mundial

El camino de Marruecos en el Mundial pasa por derrotar a Brasil, Escocia y Haití, que son las selecciones que forman el Grupo C del Mundial 2026. Por un lado, el combinado dirigido por Mohamed Ouahbi no pudo derrotar a los de Carlo Ancelotti, que empataron en la primera parte gracias al tanto de Vinicius. Además, Ounahi fue uno de los más destacados, siendo el jugador que más regates completó, con un total de cuatro en 65 minutos.

Tras ello, Ounahi se medirá con Marruecos a Escocia y Haití, por lo que jugará, como mínimo, dos partidos más con su selección. Sin embargo, los de Mohamed Ouahbi deberían pasar a dieciseisavos de final del Mundial, dada la superidad del este combinado con respecto al resto. De esta manera, el Girona recibiría un aire económico necesario en mitad de un descenso que ha sido un jarro de agua fría en Montilivi.

El Girona mira al Mundial para respirar con el debut de Witsel debuta con Bélgica

El Girona estuvo atento al empate entre Marruecos y Brasil, al igual que lo estará del debut de Witsel con Bélgica ante Egipto. El combinado de Rudi García tendrá por delante los partidos contra Irán y Nueva Zelanda, dónde se espera que el centrocampista sea titular en todos ellos. Su participación, al igual que el recorrido de esta selección en el Mundial, será clave para conocer el ingreso extra definitivo que llega a las arcas de Montilivi.

Cabe recordar que Witsel dejará de ser jugador del Girona el 30 de este mes, pero eso no evitará que el club catalán recibida cierta cantidad de ingreso por la participación del jugador en el Mundial 2026. Además, se espera que cada futbolista genere a su club una cifra en torno a los 4.300 euros al día, que serán claves para una entidad que no lo tendrá nada fácil económica tras consumar el descenso a Segunda División.

Witsel y Ounahi, pendientes de su futuro mientras se juegan el Mundial con Bélgica y Marruecos

El propio Witsel quiso hablar sobre su futuro, durante su concentración con Bélgica, para aclarar las dudas sobre su salida del Girona: "Todavía quiero jugar. Veremos dónde el año que viene. Estaría bien quedarme en la Liga, pero estoy abierto a varias ofertas. Ya veremos. A mi edad, con 37 años, tampoco puedes cerrarte a un destino. Es importante disfrutar de mi cuarta Copa del Mundo y eso es lo principal por ahora".

Por su parte, Ounahi firmó con el Girona hasta 2027, pero el interés del Betis podría agitar su salida del club catalán. El centrocampista de 26 años sigue centrado en llegar lo más lejos posible con Marruecos en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, contando con la confianza de Mohamed Ouahbi, que le eligió ante Brasil para ser uno de los dueños del centro del campo.