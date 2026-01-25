Míchel avisa a los suyos ante el Getafe y habla de los nuevos fichajes del Girona

El técnico madrileño podrá contar con Ter Stegen tras haber sido inscrito ya en LaLiga EA Sports.

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha reivindicado que la plantilla ha dado "un paso adelante", con cuatro victorias en las últimas cinco jornadas, y ha dado "ejemplo de sentimiento de pertenencia, de sufrimiento y de juego".

El técnico del conjunto rojiblanco ha admitido que el equipo había sufrido "mucho" en el primer tramo de la temporada y que "los resultados siempre hacen que las cosas se miren de otra forma", pero ha recalcado que LaLiga está "muy apretada", con mucha igualdad del octavo al último.

En este sentido, ha insistido que el reto actual es "llegar a los 42 puntos y nada más", y ha dicho que el Girona tiene que "continuar ganando" porque el descenso sigue "cerca".

Míchel ha avisado que el partido de este lunes contra el Getafe será "complicadísimo" y "muy duro" porque el entrenador rival, José Bordalás, es "un especialista haciendo lo que hace" y un técnico "muy top" porque "siempre juega a lo que él quiere".

"Necesitamos ser capaces de tener la pelota en campo rival y generar ocasiones. Es muy difícil contra el Getafe. Es el equipo con menos goles esperados en contra de LaLiga. Es un equipo muy bueno en la presión", ha destacado el técnico.

El entrenador madrileño ha explicado que las tres incorporaciones de este mercado de invierno, Marc-André ter Stegen, Fran Beltrán y Claudio Echeverri, son "tres jugadores muy buenos" que "hacen mejores" y "ayudarán mucho" al Girona, y suponen "un paso adelante". Los tres están disponibles para jugar contra el Getafe.

Sobre Ter Stegen, cedido por el Barcelona, ha reconocido que es "un jugador muy top", pero no ha querido adelantar quien será titular este lunes, si él o Paulo Gazzaniga.

También ha confirmado que el mercado "no está cerrado" porque las bajas inminentes del portero croata Dominik Livakovic y el atacante colombiano Yáser Asprilla dan "alguna posibilidad" de incorporar "un lateral izquierdo o un delantero": "Son dos posiciones que podemos reforzar".

Míchel, además, ha explicado que el centrocampista marroquí Azzedine Ounahi, baja por una lesión sufrida en la Copa África, es "un jugador que recupera muy bien", pero que aún no está disponible y que no se quiere arriesgar demasiado para minimizar el riesgo de recaída.

Por último, resaltar que el técnico rojiblanco ha empezado la rueda de prensa enviando un abrazo "muy fuerte" al jugador del Getafe Davinchi por la muerte de su padre en el accidente ferroviario de Adamuz y a los familiares y amigos de todas las víctimas de este "terrible" suceso.