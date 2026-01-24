Bordalás habla claro antes de medirse al Girona: la crisis de resultados, su estado mental, los fichajes del Getafe...

El técnico del conjunto azulino ha repasado toda la actualidad antes de visitar el próximo lunes Montilivi. Ha reconocido que no lo está pasando nada bien, pero confía en poder revertir pronto la situación

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este sábado en rueda de prensa que su equipo está en una "mala dinámica" de resultados que tiene todavía tiene tiempo de "revertir" y así salir la zona peligrosa de la clasificación.

El Getafe ocupa la decimosexta plaza a tan solo dos puntos de los puestos de descenso. Acumula seis encuentros sin ganar y una sola victoria en las últimas nueve jornadas. En total, acumula cuatro puntos de 27 posibles y necesita una victoria para recuperar las buenas dinámicas de inicio de curso.

En la última semana, el Getafe ha firmado a cuatro refuerzos nuevos. Los argentinos Zaid Romero y Luis Vázquez y los uruguayos Sebastián Boselli y Martín Satriano. Menos Boselli, todos están ya inscritos en LaLiga y podrían ayudar a su nuevo equipo para recuperar la senda de los buenos resultados.

"Los chicos vienen con toda la ilusión del mundo y con muchas ganas. Obviamente no es fácil para ellos porque llegan a una Liga que no conoces por no haber participado en ella. Se tienen que adaptar rápido, no es sencillo. Pero estamos nosotros y sus compañeros para ayudarles", dijo.

En cuanto a los problemas que están padeciendo, Bordalás hace alusión a las ganas nuevamente para revertirlos: "Tenemos que corregir los errores cometidos hasta la fecha. Estamos en una mala dinámica y todavía hay tiempo para revertir la situación. Mejorar las cosas que hacemos bien y corregir los errores. Pero el equipo está con ganas, con muchas ganas y de salir de la dinámica en la que estamos".

Sobre si pueden llegar más refuerzos antes del cierre del mercado de invierno, reconoció que el Getafe tiene "mucha necesidad" y recordó palabras de su director deportivo, Toni Muñoz, que afirmó este viernes en rueda de prensa que su club está abierto a cualquier posibilidad de incorporación: "Hasta que se cierre el mercado va a depender también de las posibilidades económicas y deportivas que tenga el club. Confiamos en que sí, pero el tiempo nos irá marcando el nivel de satisfacción de los chicos que han llegado y que vienen con ilusión por intentar ayudar mucho".

Sobre su estado mental, reconoció que está llevándolo lo mejor que puede: "Estoy bien. Tengo experiencia suficiente. Es verdad que cuando tienes una racha de resultados adversos no es agradable para nadie. Tampoco para mí. No estás acostumbrado. Tenemos que intentar revertirlo lo antes posible y a los aficionados tenemos que darles las gracias por su apoyo siempre, incluso en una situación adversa. El equipo tiene muchas ganas de darle una alegría, que se la merecen".

Por último y sobre su próximo rival, el Girona, el técnico azulón considera que se medirán ante un equipo difícil que está hecho para las posiciones europeas y no para estar en la zona baja: "Tienen una gran plantilla y se han reforzado bien. Va a ser un partido difícil, pero somos conscientes de ello".