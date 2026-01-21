El Getafe-Valencia y el Mallorca-Athletic deja duras sanciones en Primera División

El conjunto valenciano y el equipo vasco han salido muy perjudicados tras lo sucedido en sus respectivos duelos correspondientes a la vigésima jornada de LaLiga EA Sports. En total, hay hasta trece jugadores sancionados para esta próxima cita liguera

Lance del encuentro entre el Getafe y el Valencia, disputado en el Coliseum el pasado fin de semana.Cordon Press

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó este miércoles con tres partidos al jugador del Valencia Cristian Rivero, por su expulsión la última jornada en el campo del Getafe, y con dos al del Athletic Club Iñigo Lekue, igualmente expulsado con roja directa en Mallorca.

Cristian Rivero fue expulsado (m. 90+6) por lanzar un balón al campo, desde el banquillo, con el juego detenido, con la intención de retrasar la reanudación del juego, según el acta arbitral, y Lekue (m.71) por protestar de manera airada, saliendo del banquillo, conforme al acta.

Según confirmó la RFEF, el Comité ha desestimado las alegaciones del Athletic sobre error manifiesto en la descripción de la acción en el acta y también el mismo argumento del club en defensa de Gorka Guruzeta, que fue expulsado por doble amonestación y cumplirá un partido de sanción.

Sancionados por roja directa

No serán los dos únicos penalizados esta jornada. Y es que, por expulsiones en la jornada 20, también han sido castigados con un partido Santi Comesaña (Villarreal), Alejandro Catena (Osasuna), Nobel Mendy (Rayo Vallecano) y Carlos Soler (Real Sociedad).

Sancionados por acumulación de amonestaciones

Por último y por acumulación de amonestaciones se perderán la próxima jornada Omar El Hilali (Espanyol), Arnau Martínez (Girona), Santiago Mouriño (Villarreal), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), José Luis Gayá (Valencia), Víctor Chust (Elche) y Batista Mendy (Sevilla).

En el apartado de entrenadores y auxiliares, Disciplina impuso seis partidos de sanción al entrenador de porteros del Espanyol, Josep Pascual, por su expulsión frente al Girona: dos de ellos por protestar al árbitro y cuatro por insultos y ofensas verbales a los árbitros después de ver la roja.

Igualmente, Disciplina multó al Espanyol, con apercibimiento de clausura de campo, por alteración del orden del encuentro de carácter grave, así como a Valencia y Osasuna, por alteración del orden de carácter leve.

Las sanciones en LaLiga Hypermotion

Mientras tanto, en la Categoría de Plata del fútbol español y una vez completada la jornada 22, el Comité de Disciplina ha sancionado con un partido a Fernando Niño (Burgos), por doble amonestación y consiguiente expulsión, y con uno, por acumulación de amonestaciones, a Alberto Jiménez (Castellón), Arnau Comas (Deportivo), Daijiro Chirino (Almería), Óscar Sielva (Huesca) y Sergio Molina (Andorra).

El segundo entrenador del Leganés, Iván Gómez, y el de la Cultural y Deportiva Leonesa, Julián Marín, cumplirán dos partidos de sanción tras ser expulsados por protestar al árbitro.