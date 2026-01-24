El Getafe presenta su póker sudamericano y Bordalás gana músculo para el equipo

El Getafe dio a conocer a Sebastián Boselli, Martín Satriano, Luis Vázquez y Zaid Romero como nuevos refuerzos para el equipo de José Bordalás. Los cuatro hablaron de adaptación, intensidad y unidad en un momento delicado, con los fichajes ya inscritos salvo el caso de Boselli

El Getafe eligió un día de mensajes directos y caras nuevas para intentar mover el ánimo del Coliseum. Este viernes, el club presentó a sus cuatro incorporaciones del mercado: Sebastián Boselli, Martín Satriano, Luis Vázquez y Zaid Romero. Un póker de acento sudamericano, dos uruguayos y dos argentinos, que aterriza con una idea común: elevar el nivel competitivo del grupo en un tramo de temporada donde cada punto pesa.

Más allá de los nombres, la foto deja un mensaje claro del club y del técnico José Bordalás: intensificar la plantilla, añadir energía y reforzar posiciones clave. El Getafe, además, tiene ya inscritos a todos los refuerzos salvo Boselli, un matiz administrativo que no cambia el fondo: el entrenador gana opciones en defensa y ataque para afrontar lo que viene.

Boselli llega con exigencia y un guiño al vestuario

Boselli, que llega procedente de River Plate, puso el foco en la adaptación y en el contexto humano. En su primera intervención quiso enviar apoyo a un compañero: “Quiero mandarle fuerzas a Davinchi, que está pasando por un momento difícil”, deslizó, dejando ver que el vestuario también se mueve por emociones.

En lo deportivo, transmitió seguridad. Dijo encontrarse “muy bien” físicamente y preparado para competir. También subrayó la acogida del grupo y la exigencia que espera con Bordalás: “Exige mucho física y mentalmente”. El uruguayo asume el reto como algo natural para un futbolista formado en un entorno de máxima presión y no ocultó su intención de sumar carácter: “A los uruguayos siempre les fue bien… vamos a trabajar esa garra que nos caracteriza”.

Satriano y Vázquez: intensidad arriba y compromiso con el momento

En ataque, Martín Satriano se presentó desde la utilidad. No pidió un rol fijo: prometió adaptarse “a lo que el míster me pida” y se definió como un delantero capaz de convivir con diferentes perfiles a su lado. Su discurso fue el de quien entiende el contexto: “No estamos en buen momento, pero lo vamos a sacar adelante”.

Satriano insistió en los principios de Bordalás, especialmente en la intensidad y el coraje, y marcó una idea que suele definir a los equipos del técnico: la defensa empieza arriba. “El primer defensa es el delantero siempre”, explicó, asociando el cambio de dinámica al compromiso colectivo y no solo a las piezas nuevas.

Luis Vázquez se movió en la misma línea, pero con un matiz: la oportunidad. “Sabíamos que es un club muy grande, una oportunidad única”, dijo, asumiendo que llega a competir y a aportar desde la mentalidad. Vázquez prometió goles, pero también pelea, y se mostró cómodo con la exigencia física: “Me gusta ser intenso… correr al espacio”. En su discurso, el grupo es el punto de partida: “Nos encontramos un grupo unido”, repitió, como si lo esencial fuera no romper lo que ya existe.

Zaid Romero: defender en equipo y sumar energía desde dentro

Zaid Romero aportó un enfoque más de vestuario que de pizarra. Agradeció el esfuerzo del club para ficharle y reivindicó la fe en un momento complicado: “Todo es posible, hay que tener fe, creer en el grupo y que todo se pueda revertir”. Su idea central fue una que Bordalás suele subrayar: la portería a cero como base competitiva.

Romero insistió en que defender no es tarea exclusiva de la última línea. Reforzó el mensaje de Satriano: “Esto es del primero al último jugador”. Y dio valor a la “inyección sudamericana” como algo que va más allá del campo.

También mostró que llega con deberes hechos. Dijo que ya venía siguiendo al equipo, que su fichaje estuvo cerca en un mercado anterior y que sabe lo que se le pide: comunicación, paso a paso y claridad en el trabajo diario.

Una presentación que marca el tono de lo que viene

El Getafe no presentó estrellas; presentó intenciones. Intensidad, unidad, competitividad y una idea compartida: el equipo está en un momento delicado, pero aún a tiempo de cambiar su rumbo. En eso, el discurso de los cuatro fichajes fue coherente y, sobre todo, sincronizado con el estilo Bordalás: sufrir juntos, correr juntos y convertir cada partido en una batalla ganable.