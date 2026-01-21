El Getafe confirma las sospechas y anuncia el fichaje de Luis Vázquez: los detalles de la operación

El conjunto azulón ha hecho oficial lo que era un secreto a voces, por lo que Bordalás ya tiene nuevo delantero para su plantilla, que firma una cesión hasta final de temporada, lo que supone el cuarto refuerzo del mercado invernal

El Getafe está siendo uno de los equipos que más se está moviendo en el presente mercado de fichajes. La dirección deportiva sigue trabajando en confeccionar la mejor plantilla posible para encarar la segunda parte de la temporada. En este sentido, Bordalás ya cuenta con las incorporaciones de Boselli, Satriano y Zaid Romero. Tras ello, el conjunto azulón ha anunciado en el día de hoy la llegada de Luis Vázquez, delantero del Anderlecht, que firma una cesión, con opción de compra, hasta final de temporada, sumando una nueva variante ofensiva.

El Getafe hace oficial la llegada de Luis Vázquez

De esta manera, el Getafe ha hecho oficial el fichaje de Luis Vázquez: "El Getafe CF suma un nuevo efectivo para reforzar la línea ofensiva azulona con Luis Vázquez, delantero argentino de 24 años que llega cedido, con opción de compra, procedente del Anderlecht. El ariete pasa a formar parte de la disciplina azulona después de dos temporadas y media en el fútbol belga. Luis, formado en Boca Juniors, pronto pasó a formar parte de la primera plantilla de la escuadra argentina, debutando en la campaña 2019/20. Desde entonces, la participación del delantero fue creciendo hasta casi ser jugador centenario de la entidad Azul y Oro, sumando 99 encuentros, 16 goles y ocho asistencias. En la 23/24, dio el salto a Europa, firmando por el Anderlecht, club en el que ha militado hasta la actualidad, disputando 116 encuentros, anotando 18 goles y tres asistencias entre la liga belga y competiciones europeas. Ahora, el argentino llega al Getafe CF con la intención de aportar recursos y más variantes al ataque azulón. ¡Bienvenido, Luis!".

Con ello, Bordalás cuenta con una nueva solución para los graves problemas ofensivos que está teniendo el Getafe en los últimos partidos, donde lleva sin lograr la victoria desde el pasado 28 de noviembre en la visita del Elche al Coliseum. Además, el conjunto azulón ha firmado dos goles en los primeros tres encuentros del año 2026, lo que les deja momentáneamente en la decimosexta posición de la tabla con 21 puntos. De esta manera, Luis Vázquez podría debutar el próximo lunes en el choque contra el Girona, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports. El equipo madrileño visitará a un club que viene de hacer oficiales los fichajes de Echeverri, Fran Beltrán y Ter Stegen, además de hacer pleno y salir victoriosos en sus tres últimos duelos.

Luis Vázquez, nueva opción para la delantera de Bordalás

Luis Vázquez llega a LaLiga EA Sports para vivir su primer etapa en España, tras su paso por Boca Juniors y Anderlecht. El delantero de 24 años llega para al segunda parte de la temporada, donde el Getafe espera permanecer un año más en Primera División, pese a la corta distancia que existe actualmente en cuanto a puntos en la parte baja de la tabla. No obstante, a la espera de cómo y cuándo vuelva Borja Mayoral, Bordalás podría iniciar ante el Girona con dos de sus fichajes en la delantera, como el jugador cedido por el equipo belga y Satriano, que viene de disputar los 90 minutos ante el Valencia, en su debut y estreno en El Coliseum, pero no consiguió ver puerta.