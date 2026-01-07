Jesé Rodríguez y Las Palmas desatan la locura en Gran Canaria

Los dos goles del canario y el buen momento de los de Luis García apuntan a traer la mejor entrada del curso el próximo fin de semana ante el Deportivo de La Coruña

Las Palmas y su afición se han puesto en modo ascenso a Primera tras los últimos resultados de los de Luis García. Las Palmas terminó el 2025 con triunfo ante la Cultural Leonesa por 4-0 y empezó el 2026 con una nueva victoria ante el Real Zaragoza por 1-2 en el Ibercaja Estadio.

Estas dos victorias de Las Palmas han tenido un claro protagonista y no es otro que Jesé Rodríguez. El que fuera canterano del Real Madrid y que está viviendo su tercera etapa en el equipo de su tierra, se ha ganado a base de un trabajo silencioso, el tener más minutos en el sistema de Luis García y con la del pasado fin de semana, ya son tres las titularidades que acumula de forma consecutiva.

Jesé Rodríguez hace que Las Palmas se desborde de ilusión

El fichaje de Jesé Rodríguez ha tardado en explotar casi media temporada pero el canario ya fue avisando en cada una de sus intervenciones que estaba trabajando para estar disponible cuando Luis García lo requiriese. La confianza que le dio el técnico catalán a Jesé Rodríguez se ha traducido en estos últimos partidos con tres goles y la sensación de que si el delantero sigue a este nivel, será complicado que alguien pueda arrebatarle la titularidad en Las Palmas.

Además de los goles de Jesé Rodríguez, Las Palmas ha visto como con sus dos últimos triunfos se ha acercado en cuatro puntos al líder de LaLiga Hypermotion, el Racing de Santander y tras 20 jornadas, la diferencia es solo de una unidad.

El Estadio de Gran Canaria se prepara para recibir a Las Palmas ante el Deportivo de La Coruña

La afición de Las Palmas siempre ha sido muy exigente y cuando algo no le ha gustado, ha existido esa comunión con el equipo para expresarle a los jugadores y técnico, su descontento. Pero ahora Las Palmas está en un gran momento justo cuando se llega al ecuador de la competición.

Así, el próximo fin de semana Las Palmas recibirá a uno de los rivales directos por el ascenso a Primera como es el Deportivo de La Coruña. Los de Antonio Hidalgo llegan en una racha negativa de resultados tras haber sumado solo un punto de los últimos 12 en juego.

Desde Las Palmas apuestan porque ante el Deportivo de La Coruña se puede vivir la mejor entrada de lo que va de temporada. Por el momento, la mejor cifra de asistencia se dio en el mes de agosto durante la tercera jornada de LaLiga Hypermotion y para recibir al Málaga que en ese momento era dirigido por Sergio Pellicer.

La peor entrada sin embargo llegó en el último partido en casa ante la Cultural Leonesa y es que Gran Canaria congregó a 14.000 espectadores. El mal tiempo y quizás lo poco atractivo del cuadro de Ziganda para los aficionados, provocaron esta asistencia. No será así ante el Deportivo de La Coruña ya que el conjunto canario podría superar los 25.000 espectadores para superar con creces el mejor registro de asistencia en lo que va de temporada.

El partido sin duda merece la pena verlo en directo por el nivel de Las Palmas y por comprobar si el Deportivo de La Coruña, con un canario en sus filas como Jesé Rodríguez, es capaz de darle la vuelta a la situación del equipo en las últimas jornadas.