Las Palmas anuncia dos fichajes en el mercado de invierno

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad de Gran Canaria, habló en UD Radio este pasado lunes de la incorporación de un extremo el próximo 29 de diciembre y un delantero

El mercado de fichajes empieza a coger temperatura de cara al próximo 1 de enero cuando arranque de manera oficial. Como es lógico, los equipos ya se están moviendo para que las llegadas aterricen en sus nuevos equipos cuanto antes y por consiguiente, se adapten lo más rápido posible de cara a la segunda vuelta. En Las Palmas, según adelantó este pasado lunes su presidente Miguel Ángel Ramírez, parece que ya tienen negociaciones avanzadas para reforzar dos de las líneas de Luis García.

Los dos fichajes que anunció el presidente de Las Palmas

Este pasado lunes, en UD Radio, Miguel Ángel Ramírez se sinceró como es habitual en el presidente canario, para hablar de la situación de Las Palmas. Preguntado sobre el mercado de invierno, Miguel Ángel Ramírez se tiró al barro y anunció una incorporación para el próximo 29 de diciembre y otra que en teoría llegará más adelante en calidad de cedido: "Está prácticamente cerrado un extremo que se incorporará el 29 de diciembre con el resto del grupo casi con total seguridad. Y esperamos cerrar en el mercado también un delantero". Sobre el citado delantero, Miguel Ángel Ramírez adelantó que llegará desde un equipo de Primera ya que cuentan con varios candidatos: "Tenemos varios delanteros, será una cesión de un equipo de Primera División así que tenemos que esperar".

Para que haya llegadas, lo lógico sería que en Las Palmas hubiese también salidas. Miguel Ángel Ramírez habló sobre la posibilidad de que haya bajas en la plantilla de Luis García y declaró lo siguiente: "No va a salir ningún jugador en este mercado de invierno. Los necesitamos a todos. Jaime Mata ha tenido un comportamiento profesional completo. Lo hemos intentado pero no se ha dado. Ha sido un referente para sus compañeros".

El que ya no pertenece a Las Palmas es Jaime Mata, que sumaba dos temporadas sin ver portería en Liga y apenas contaba para Luis García en este curso. El presidente fue claro al hablar de la facilidad para llegar a un acuerdo: "Hemos llegado a un acuerdo con él sin problemas".

El nuevo estadio de Las Palmas

Miguel Ángel Ramírez también explicó cuál es el plan de Las Palmas para tener un nuevo estadio en el que sea el club canario el propietario: "Vamos poco a poco, mimetizando una obra de cemento y vinculado al equipo representativo. Lo fui consiguiendo con los diferentes presidentes de Cabildo. Ahora tienen la idea de acabar el estadio, con la disculpa, del Mundial 2030. Pero el Mundial son tres partidos (...) Si no lo gestionamos, pagamos un alquiler y no tienes la llave. Cuando quieres entrar o hacer una fiesta, tienes que pedir al propietario. Es el modelo que hemos llevado y no es el más conveniente. Si se construye un estadio y lo gestiona un tercero, que menos que seamos nosotros que tengamos la llave. Es nuestra aspiración histórica donde desemboca todo esto y lo explico con calma".

El presidente de Las Palmas dejó claro que no tiene obligación de quedarse en el Estadio de Gran Canaria: "Hay unos terrenos cerca para jugar y no tenemos ninguna obligación de quedarnos aquí. El presidente del Cabildo defiende los interese de los hombres y mujeres de Gran Canaria, pues yo de los aficionados. Mientras confluyan, será magnífico. Pero si no confluyen, no estaremos aquí. Aclaro que no es una amenaza o un chantaje".

Por último, insistió Miguel Ángel Ramírez que si no hay acuerdo con el Cabildo en 2029, tienen poder económico para hacer un estadio nuevo: "Hay que esperar a 2029 y cuando el gobierno que esté, pues daremos con una solución. La UD gestionará el estadio, seguro (...) Y si no, buscaremos una alternativa que pasa por hacer nuestro estadio. En cuatro años tendremos recursos para hacer nuestro estadio, jamás estaríamos 50 años aquí de prestado a un tercero. La UD no tiene futuro en el fútbol actual sin un estadio que gestione. Nuestros rivales ingresan por gestionar el estadio hasta 100 millones por recursos atípicos".