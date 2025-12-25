Las Palmas, muy cerca de firmar un extremo de Primera

El cuadro de Luis García tendría muy avanzadas las negociaciones con Antoniu Roca, con contrato en el Espanyol hasta junio de 2028 y que busca más minutos lejos del cuadro perico, según apuntó Radio Marca

Las Palmas, más concretamente su presidente Miguel Ángel Ramírez, informó hace pocos días de las intenciones que tenían en el mercado de fichajes de invierno. El presidente de Las Palmas, siempre sincero y claro ante los medios de comunicación, informó en UD Radio, medio oficial del club canario, que el próximo 29 de diciembre llegaría un extremo al conjunto de Luis García. "Está prácticamente cerrado un extremo que se incorporará el 29 de diciembre con el resto del grupo casi con total seguridad", declaró Miguel Ángel Ramírez.

Antoniu Roca, el fichaje en forma de cesión de Las Palmas

El fichaje que anunció Miguel Ángel Ramírez parece que ya tiene nombre. Según ha apuntado Radio Marca, Las Palmas estaría en negociaciones muy avanzadas para cerrar la cesión de Antoniu Roca, extremo que puede actuar en varias bandas. Antoniu Roca tiene contrato en el Espanyol hasta junio de 2028 tras la renovación que los pericos acordaron con el jugador de 23 años el pasado verano.

Antoniu Roca suma 87 minutos en Liga y 92 en Copa del Rey a las órdenes de Manolo González pero según apuntó Sport hace una semana, el extremo quiere más minutos para poder seguir desarrollándose como jugador. Antoniu Roca apenas está contando en el Espanyol y solo ha participado en seis encuentros de Liga con los pericos en los que solo ha sido titular en uno. En el caso de la Copa del Rey, también suma solo una titularidad con los catalanes.

El vínculo entre Antoniu Roca y Luis García

La llegada de Antoniu Roca a Las Palmas no pillaría de sorpresa al técnico Luis García ya que el catalán conoce bien al canterano perico. Luis García le dio la alternativa a Antoniu Roca en el Espanyol en la temporada 2023/24, cuando el ex futbolista hizo debutar al extremo en LaLiga Hypermotion, dándole un total de 238 minutos en Liga tras subirlo desde el filial perico.

Por tanto, si Antoniu Roca y Las Palmas llegan a un acuerdo para que el jugador forme parte del cuadro canario en la segunda vuelta del equipo, es en parte gracias a un Luis García que ya sabe de las capacidades del extremo.

La competencia que tendrá Antoniu Roca en Las Palmas

Las Palmas no está precisamente falta de jugadores de bandas aunque cantidad no siempre es sinónimo de calidad. Luis García cuenta en la banda derecha, donde habitualmente suele jugar Antoniu Roca, con Marvin Park, Viti Rozada o Sandro Ramírez, aunque este último aún no ha debutado en lo que va de campaña y se espera que esté disponible para la segunda vuelta. Otra de las opciones que tiene Luis García es el talentoso Ale García.