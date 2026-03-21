El Leganés de Igor Oca da un paso al frente en el peor momento de LaLiga Hypermotion

Los pepineros se llevaron un incontestable triunfo por 5-2 ante el Ceuta que supone la primera victoria en las últimas seis jornadas. El descenso se queda a seis puntos y tiene por delante hasta cinco encuentros ante rivales que pelean por el ascenso a Primera

El Leganés y especialmente Igor Oca estaba empezando a ser cuestionado tras una mala racha de partidos que tenía a los pepineros al borde del descenso a Primera RFEF con 34 puntos tras 30 jornadas y con el Huesca a solo tres. El Leganés contaba con la ventaja de que el Huesca había perdido su partido de este pasado viernes ante el Almería por lo que fuese cual fuese el resultado ante el Ceuta este sábado a partir de las 14:00 horas en el Estadio de Butarque.

El Leganés supo sobreponerse al tempranero gol de Marcos Fernández en el 11 desde los once metros e igualó a poco del descanso gracias al tanto de Diawara. En el segundo tiempo llegó la locura con hasta cinco goles entre ambos conjuntos. Cissé hizo el 2-1 en el 48 y Juan Cruz marcó el que parecía la sentencia en el 85 pero Manu Sánchez se empeñó en mantener el encuentro abierto con el 2-3 en el 89.

Melero, con un doblete en el 91 y en el 98 puso la rúbrica a un encuentro en el que los pepineros sumaron tres puntos vitales de cara al objetivo de la permanencia en LaLiga Hypermotion. Con este triunfo el Leganés se queda con 37, deja el descenso a seis en un momento en el que el calendario de los pepineros se pone muy cuesta arriba por la entidad de los rivales.

El complicado calendario de LaLiga Hypermotion

El Leganés de Igor Oca no puede despistarse con las 11 jornadas que le quedan por delante. Los pepineros solo tienen tres enfrentamientos ante rivales que ahora mismo están por debajo en la clasificación como son el Real Zaragoza en la 33, el Huesca en la 40 y el Mirandés en la 42. Si nos atenemos a la situación de estos tres conjuntos, el Mirandés podría llegar con el descenso a Primera RFEF certificado y el Huesca peleando por una complicada permanencia en Segunda división. Más allá de eso, el Leganés tendrá hasta cinco duelos ante equipos que se están jugando el ascenso a Primera.

Los pepineros jugarán el próximo Sábado de Pasión ante el Málaga en La Rosaleda. En la jornada 34 volverán a Andalucía para medirse al Almería. En la 36 visitarán Gran Canaria para jugarse los puntos ante Las Palmas. En la 38 le tocará visitar Riazor donde le esperará el Deportivo de La Coruña. El único partido ante rivales de arriba que el Leganés tendrá en Butarque será en la 39 ante el Racing de Santander. Por tanto, bien haría el Leganés en no dejar escapar los puntos en casa para no volver a meterse en puestos cercanos al descenso.

Igor Oca habla sobre el descenso

Tras vencer al Huesca, Igor Oca no escondió que sus jugadores querían revertir la situación y querían alejarse de los puestos de descenso: "Los jugadores han demostrado que están vivos, que quieren. La implicación y el trabajo diario es bueno, y eso hace que se soporte un partido como este. Tienen ganas de revertir la situación. Hay que seguir en la misma línea e ir con valentía a preparar la seguidilla de partidos que va a ser vital. Nos viene muy bien a todos. En Albacete estábamos en descenso y ahora estamos +6. No es lo que queremos, pero hay que valorar cada paso. No vamos a celebrar absolutamente nada, pero pasaremos un día tranquilo y nos prepararemos para ampliar esa diferencia".

Por último, Igor Oca se mostró ajeno a los rumores en torno a su situación personal en el Leganés y apostó por trabajar: "Estoy para entrenar de la mejor manera posible, sabiendo que venimos de un cambio de entrenador. Hay gente que elige que esté aquí, y hay que mostrar esa valentía y esa tranquilidad en situaciones buenas y malas. Hay que tener sangre fría, me habrá ayudado estar en situaciones similares. Hay que superar todo, ayudar a los jugadores, que noto que están conmigo, y eso es el mayor valor que puede existir. Tranquilo para este partido, y también para el siguiente".