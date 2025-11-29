Calero, contundente tras la derrota: "No hay excusas: la primera parte no fue lo que esperaba”

Calero reconoce los errores del Levante y mantiene la ilusión de revertir la situación pese a la derrota ante el Athletic

El entrenador del Levante UD, Calero, analizó la complicada derrota ante el Athletic Club y se mostró firme en su intención de revertir la situación pese a las dificultades. Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico reconoció los problemas que enfrentó para elaborar la alineación inicial y los cambios realizados, así como las limitaciones que condicionaron la primera mitad del partido.

“No hay excusas”, afirmó Calero. “Si un jugador forma parte de la plantilla, debe rendir cuando se le requiere. Arriaga estuvo en el hospital toda la noche y tuvimos que analizar su situación, pero aún así no nos salió el plan. Queríamos plantear un partido más parecido a lo que hicimos en la segunda mitad, pero desde el inicio jugamos al revés, invitando al Athletic a presionarnos. Por eso la primera parte fue mala y el marcador terminó 0-2”.

Calero destacó que la necesidad de realizar tres cambios y terminar con Morales como lateral fue fruto de la situación, pero insistió: “No hay eximente que valga; las derrotas son consecuencia de nuestras decisiones y, aunque pudimos meternos en el partido, no lo logramos. Es lógico que la afición se muestre decepcionada”.

Sobre su estado personal, el técnico comentó: “Estamos todos afectados por otra derrota en casa. Queríamos hacernos fuertes aquí, pero no está sucediendo y nos pesa en la competición. Me afectan los resultados porque soy humano, pero intento recuperarme rápido y transmitir fuerza al equipo. Ahora todo parece oscuro, pero confío en levantar al equipo”.

Calero reflexionó sobre la presión de verse abajo en la tabla: “En la primera mitad notamos la carga de la clasificación. Solo conozco un camino: levantarse y rehacerse. No voy a culpar a los jugadores; la responsabilidad es mía. Lo que vimos en la primera parte no representa a un equipo mío, pero en la segunda mitad dimos el máximo. Nunca pierdo la ilusión ni las ganas de competir”.

El técnico explicó que las opciones eran limitadas: “Teníamos jugadores lesionados y otras restricciones. Intentamos sacar el máximo rendimiento con los que había disponibles. A toro pasado es fácil criticar, pero los cambios fueron por necesidad y las circunstancias nos obligaron a adaptarnos”.

Sobre la afición, Calero pidió paciencia y apoyo: “Ellos han estado con nosotros. No les gustó la primera parte, pero en la segunda reaccionaron. Si abandonan al equipo, sí estaríamos perdidos. Tenemos que darles razones para seguir creyendo”.

Finalmente, sobre jugadores como Matturro, destacó que volver a competir tras tiempo sin jugar no es sencillo y que el equipo mismo se metió en “la boca del lobo”, mostrando su comprensión por las dificultades del partido.