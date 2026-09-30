El Levante vuelve a la carga sin Etta Eyong y Hugo Sotelo

El Levante regresó al trabajo con dos ausencias que siguen marcando la actualidad del equipo. Etta Eyong y Hugo Sotelo continúan al margen del grupo mientras avanzan en sus respectivas recuperaciones, por lo que Luis Castro deberá esperar para volver a contar con ambos futbolistas

El Levante ha vuelto al trabajo con dos de sus jugadores todavía al margen. Etta Eyong y Hugo Sotelo continúan con sus respectivos procesos de recuperación y no participaron en la sesión del martes en la ciudad deportiva de Buñol. El camerunés ya ha dado un paso adelante y trabaja sobre el césped, mientras que el centrocampista sigue sin ejercitarse fuera del gimnasio.

Etta Eyong ya pisa el césped

La evolución más positiva es la de Etta Eyong. El delantero arrastra una lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha y no juega desde finales de agosto. El problema físico se confirmó después de que sintiera molestias en un entrenamiento previo al encuentro frente al Málaga. Desde entonces, el camerunés ha ido avanzando en su recuperación y ya ha comenzado a trabajar sobre el terreno de juego, aunque todavía lo hace en solitario y con un plan específico. Por ahora, el Levante no ha fijado una fecha concreta para su regreso a la dinámica colectiva.

Su ausencia se ha dejado notar en el ataque de Luís Castro. Etta había comenzado la temporada como una de las piezas importantes del conjunto granota y su regreso supondrá una alternativa más para el técnico cuando esté completamente recuperado. De hecho, el delantero fue uno de los nombres propios del Levante en las primeras jornadas. Antes de su lesión participó en el duelo ante el Betis, su último partido hasta la fecha, en el que llegó a dar una asistencia. Ahora su objetivo pasa por completar progresivamente las cargas de trabajo antes de volver a entrenar junto a sus compañeros.

Sotelo afronta una recuperación más lenta

La situación de Hugo Sotelo es diferente. El centrocampista sufrió un esguince en la rodilla derecha durante el encuentro ante el Barcelona del pasado 13 de septiembre. Las pruebas médicas realizadas por los servicios del club confirmaron la lesión y dejaron al futbolista pendiente de evolución. El jugador pudo continuar sobre el terreno de juego aquel día pese a las molestias y terminó siendo sustituido en el minuto 60. Sin embargo, desde entonces se ha perdido los siguientes compromisos del Levante y todavía no ha podido regresar al césped de la ciudad deportiva.

En el entrenamiento del martes volvió a ser una de las ausencias, por lo que su vuelta al grupo todavía tendrá que esperar. En los días posteriores a su lesión ya se apuntaba a que no estaría disponible hasta después del parón internacional.

El Levante aprovecha el parón para recuperar efectivos

El calendario ofrece ahora al Levante unos días sin competición para avanzar en la recuperación de ambos futbolistas. El conjunto granota se ejercitará hasta el viernes en Buñol y volverá a disfrutar del fin de semana libre con motivo de los compromisos internacionales.

El siguiente encuentro liguero está previsto para el 12 de octubre frente al Sevilla, por lo que el parón supone una oportunidad para que Etta pueda acercarse a la dinámica del grupo y para que Sotelo continúe avanzando en su recuperación. No obstante, la disponibilidad de ambos dependerá de su evolución y de cómo respondan a las cargas de trabajo.

Mientras tanto, Luís Castro sigue trabajando con las alternativas disponibles. El técnico ya tuvo que afrontar las bajas de ambos en las últimas jornadas y, en el caso de Sotelo, su lesión llegó justo después de que el centrocampista disfrutara de su primera titularidad con el Levante frente al Barcelona. Ahora el objetivo pasa por recuperar efectivos antes de afrontar la siguiente fase del campeonato.