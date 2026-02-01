Así queda la clasificación de la Ligue 1 tras el triunfo del PSG y el tropiezo del Marsella en la jornada 20 de la liga francesa

La Ligue 1 está viviendo este fin de semana su jornada número 20 en la que el Lens sigue apretando para volver al liderato y el PSG está mostrando no estar muy fino en las últimas semanas de competición a pesar del triunfo de este domingo

La Ligue 1 vive este fin de semana su jornada número 20. El fútbol en Francia está en un punto álgido de emoción ya que a diferencia de otras temporadas, el PSG no domina con mano de hierro la competición doméstica. La 'criptonita' del PSG es el Lens, que el pasado fin de semana perdió el liderato a manos de los de Luis Enrique tras caer ante el Marsella y gracias también al triunfo de los parisinos. En esta jornada 20 el Lens empezó metiendo presión al PSG con el triunfo del viernes ante el Le Havre por 1-0. El Marsella no pudo repetir triunfo este pasado sábado ante el Paris FC y empató a dos para quedarse a siete puntos del liderato a falta de que jugase el PSG.

Lens 1-0 Le Havre

El Lens se repuso de la derrota de la pasada jornada con una victoria por 1-0 contra el Le Havre, gracias a un gol de Rubén Aguilar al borde del descanso, para insistir en la presión sobre el París Saint Germain, al que adelantó provisionalmente en el liderato a falta del duelo del domingo de los parisinos.

Paris FC 2-2 Marsella

El Olympique de Marsella dio un paso atrás en su pelea por la Ligue 1 tras ceder un empate (2-2) ante el París FC, que sobrevivió a la buena actuación de Mason Greenwood para igualar entre el minuto 82 y el 94 un 0-2 en contra que parecía definitivo. El equipo de Roberto De Zerbi sufrió un varapalo inesperado que podría confirmarle como un descarte definitivo en la pelea por el título. Si el PSG gana su encuentro este domingo, terminará la jornada a nueve puntos de la cabeza. La falta de contundencia en el último tramo sentenció al Marsella.

Estrasburgo 2-1 PSG

El Estrasburgo estuvo a punto de darle el disgusto al PSG de Luis Enrique. Los parisinos vieron como el Estrasburgo desperdiciaba un penalti a los 20 minutos en las botas de Panichelli. Mayulu adelantó a los parisinos a los 22 minutos pero el Estrasburgo hizo el 1-1 en el 27. El segundo tiempo fue muy disputado y con el PSG viendo como el Lens le empataba a puntos aunque el liderato era para los de Luis Enrique. Nuno Mendes hizo el 1-2 en el 81 y puso todo tal y como estaba al comienzo de la jornada gracias a un cabezazo que el delantero ajustó al palo derecho del guardameta del Estrasburgo.

