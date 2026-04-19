Benatia explota tras la falta de actitud de sus jugadores en la derrota del Marsella: "Es un escándalo lo que hemos visto"

Medhi Benatia estalla tras la derrota del Olympique de Marsella ante Lorient y lanza una dura crítica al compromiso y la actitud de sus jugadores

El director deportivo del Olympique de Marsella, Medhi Benatia, protagonizó una de las declaraciones más duras de la temporada tras la derrota de su equipo frente al Lorient. El exfutbolista calificó el rendimiento como un “escándalo” y cuestionó con dureza la actitud, la intensidad y el compromiso de los jugadores en un momento clave de la lucha por los objetivos del club.

"Es un escándalo": crítica sin filtros al rendimiento

Benatia no ocultó su indignación y aseguró que el partido fue inaceptable desde cualquier punto de vista competitivo. Según explicó, el equipo rival no se jugaba nada importante, pero aun así mostró más energía que un Marsella que, en sus palabras, parecía sin reacción.

El dirigente fue claro: “No se ganó ningún duelo, no hubo desmarques ni intención de competir”, insistiendo en que un club con aspiraciones a la Champions League no puede permitirse ese nivel de desconexión. Para él, la falta de agresividad y orgullo fue evidente desde el inicio hasta el final del encuentro.

Falta de compromiso y mentalidad en el vestuario

El responsable deportivo fue más allá del análisis del partido y apuntó a un problema recurrente durante la temporada. Recordó que ya se han visto actuaciones similares ante rivales como el PSG, Mónaco o Lille, lo que refleja una inconsistencia preocupante.

Benatia expresó su frustración al no entender cómo el rendimiento en los entrenamientos no se traslada a los partidos oficiales. También lanzó una advertencia indirecta a algunos futbolistas, señalando que muchos no están aprovechando su oportunidad en el club y que eso tendrá consecuencias en el futuro.

Un mensaje directo sobre el compromiso profesional

El dirigente marroquí insistió en la diferencia entre lo que se espera y lo que se está viendo en el campo. Subrayó que vestir la camiseta del Olympique de Marsella exige responsabilidad, orgullo y entrega total, algo que considera ausente en varios jugadores.

También comparó la situación con la rutina laboral de otras personas, destacando que hay trabajadores que realizan grandes esfuerzos diarios con menos privilegios económicos, mientras que en el equipo no se refleja esa misma exigencia.

Medidas internas y advertencia al grupo

Como respuesta al mal momento deportivo, Benatia anunció una medida contundente: una especie de concentración prolongada en la que el equipo pasará más tiempo entrenando en las próximas semanas. El objetivo, según explicó, es reforzar la disciplina, la unión y la mentalidad competitiva.

Además, dejó un mensaje claro sobre el futuro del grupo: algunos jugadores podrían salir del club y otros serán valorados de forma distinta más adelante, cuando sus rendimientos sean evaluados con perspectiva.

Un cierre cargado de frustración

El discurso terminó con una reflexión dura sobre el esfuerzo individual dentro del fútbol profesional. Benatia advirtió que, sin compromiso real, es imposible competir al máximo nivel, y lamentó que el talento no sea suficiente si no va acompañado de entrega.

Su intervención deja al descubierto un momento crítico en el Olympique de Marsella, donde la tensión interna crece al mismo ritmo que la presión por alcanzar los objetivos de la temporada.