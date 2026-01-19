Endrick vuelve a deslumbrar en Francia: nuevamente MVP

Endrick irrumpe con fuerza en el Olympique de Lyon, brilla desde su debut y se convierte en el nuevo referente ofensivo del conjunto francés

El nombre de Endrick vuelve a ocupar titulares en el fútbol europeo, esta vez lejos de España. El joven delantero brasileño, cedido por el Real Madrid al Olympique de Lyon, ha irrumpido con fuerza en la Ligue 1, convirtiéndose en el gran protagonista de su nuevo equipo desde el primer momento. Su impacto ha sido inmediato y contundente, hasta el punto de ser elegido MVP en su debut liguero.

Un talento desaprovechado en Madrid

La salida de Endrick del Real Madrid no estuvo exenta de polémica. Durante su etapa bajo la dirección de Xabi Alonso, el atacante apenas contó con oportunidades, pese a que en los pocos minutos disputados dejó muestras claras de su potencial, calidad y desparpajo. Dentro del club, muchos no entendieron por qué un futbolista considerado patrimonio de futuro fue relegado al banquillo.

Con la confianza dañada y sin continuidad competitiva, el propio jugador solicitó un cambio de escenario. En la entidad blanca comprendieron su postura y facilitaron su cesión, entendiendo que necesitaba minutos, protagonismo y respaldo para seguir creciendo.

Lyon, el destino perfecto

El Olympique de Lyon apostó fuerte por Endrick y la decisión no pudo ser más acertada. En apenas dos encuentros oficiales, el brasileño ya suma un gol y una asistencia, siendo decisivo tanto en Copa como en Liga. En su estreno copero ante el Lille, marcó el tanto que selló la clasificación, demostrando instinto goleador y personalidad en momentos clave.

Pocos días después, en su debut en la Ligue 1 frente al Brest, Endrick fue una auténtica pesadilla para la defensa rival. Actuando con libertad ofensiva, especialmente desde el costado derecho, participó en todas las acciones peligrosas de su equipo.

Números que avalan su MVP

Más allá de la asistencia que dio a Abner Vinicius, los datos reflejan una actuación sobresaliente. Endrick fue el jugador que más remató, más regates intentó, más duelos ganó y más ocasiones generó del encuentro. Además, aportó en tareas defensivas, mostrando compromiso y madurez táctica.

Su actuación no pasó desapercibida ni dentro ni fuera del campo. El público del Groupama Stadium lo ovacionó al ser sustituido y figuras como Vinicius Junior le dedicaron mensajes de felicitación en redes sociales.

Un ídolo en construcción

Con solo 19 años, Endrick ha caído de pie en Francia. Se le ve hipermotivado, implicado y feliz en un entorno que confía en él. El técnico Paulo Fonseca valora su talento diferencial, aunque también reconoce que aún tiene margen de mejora física y competitiva.

Mientras tanto, el Lyon escala posiciones en la clasificación y sueña con la Champions League y la Europa League, donde la llegada del brasileño puede ser determinante.

El mensaje que deja Endrick

Su explosión en Francia no solo refuerza al Lyon, sino que también deja en evidencia lo que pudo haber sido en Madrid. Endrick ha demostrado que, con confianza y continuidad, es un futbolista capaz de marcar diferencias al máximo nivel. Su aventura gala no ha hecho más que empezar, pero todo indica que será una de las grandes historias de la temporada.