Al Khelaïfi pone freno a la renovación de Dembélé: el PSG no romperá su escala salarial y señala que nadie está por encima del club

El futuro de Ousmane Dembélé en el PSG entra en una fase clave mientras el club fija límites salariales pese al estatus del Balón de Oro

El Paris Saint-Germain ya ha puesto en marcha las conversaciones para revisar y ampliar el contrato de Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro y principal figura del proyecto deportivo. Sin embargo, desde la directiva del club parisino el mensaje es claro: nadie está por encima de la institución. Así lo dejó entrever el presidente Nasser Al Khelaïfi, quien ha querido frenar cualquier especulación sobre una posible renovación desorbitada.

Dembélé, cuyo vínculo con el PSG se extiende hasta junio de 2028, es consciente de su peso dentro del equipo y de su estatus tras una temporada histórica. Aun así, el club no está dispuesto a romper su estructura salarial, una política que se ha reforzado en los últimos años.

Un contrato importante, pero con condiciones

La intención del PSG pasa por convertir a Dembélé en el jugador mejor remunerado de la plantilla, aunque no a cualquier precio. Según informaciones surgidas en Francia, el entorno del futbolista habría planteado cifras cercanas a los 60 millones de euros por temporada, una cantidad que genera fricciones dentro del club. Ninguna de las partes ha confirmado oficialmente estas cifras, pero sí se reconoce que las posturas están alejadas.

Desde los despachos del Parque de los Príncipes se apuesta por una fórmula basada en variables por rendimiento, un modelo que ha funcionado con éxito en renovaciones recientes. El objetivo es premiar la regularidad, los títulos y el impacto deportivo, evitando salarios fijos que comprometan el equilibrio financiero.

Al Khelaïfi: “Tenemos un límite salarial”

El propio Nasser Al Khelaïfi fue contundente al referirse al asunto en una entrevista con Canal +. “Existe un límite salarial y todos deben respetarlo”, afirmó, dejando claro que el PSG no hará excepciones, ni siquiera con su máxima estrella. El dirigente qatarí insistió en que el club está por encima de cualquier individualidad y que no se aceptarán condiciones que desvirtúen el proyecto.

No obstante, también tuvo palabras de elogio hacia el atacante francés, al que definió como una leyenda del club, destacando tanto su rendimiento deportivo como su calidad humana.

Una negociación larga y sin prisas

Las conversaciones se encuentran todavía en una fase inicial, y en el PSG asumen que el proceso será largo. No se espera ningún anuncio oficial hasta final de temporada, ya que ambas partes desean encontrar un punto de equilibrio que satisfaga tanto al jugador como a la entidad.

El club ya cerró recientemente las renovaciones de Fabián Ruiz y William Pacho, y ahora centra sus esfuerzos en asegurar la continuidad de su jugador franquicia sin comprometer el futuro financiero.

Dembélé, clave en el éxito reciente del PSG

Desde su llegada a París en 2023, Dembélé ha vivido una evolución notable. Tras un primer curso irregular, explotó definitivamente la temporada pasada con 35 goles y 16 asistencias, siendo determinante en la conquista de seis títulos y en la histórica Champions League lograda por el club. Su consagración llegó con el Balón de Oro, un reconocimiento que disparó su valor en el mercado.

A pesar de los recientes tropiezos deportivos del PSG en Champions y Copa, en el club reina la calma. Se considera que se trata de un bache puntual y que el proyecto liderado por Luis Enrique volverá a su mejor versión.

El equilibrio entre ambición y coherencia

Para el PSG, la renovación de Dembélé es prioritaria, pero siempre dentro de unos márgenes claros. El delantero se siente cómodo en París y ha recuperado su mejor nivel físico y futbolístico, pero el club no quiere repetir errores del pasado.

El mensaje final es inequívoco: el PSG quiere seguir creciendo, pero lo hará desde la coherencia económica, incluso si eso implica negociar con firmeza con su mayor estrella.