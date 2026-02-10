Jan Salas se lesiona de gravedad y se despide de lo que resta de temporada

El centrocampista de 20 años, que ha estado cedido en la primera parte de la campaña en el Córdoba, ha sufrido una lesión del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, por lo que dice adiós a la 2025/2026

Jan Salas se perderá lo que esta resta de temporada, siendo una baja importante para el Mallorca en estos próximos meses. El jugador de 20 años, que volvió en este mes de febrero a la disciplina del conjunto de Jagoba Arrasate tras romper su cesión con el Córdoba, ha sufrido una lesión del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, confirmando los peores pronósticos tras la dolencia del entrenamiento del pasado domingo. En este sentido, todo apunta a que el centrocampista estará de baja en torno a seis o siete meses, por lo que se pone como fecha de regreso el comienzo de la siguiente campaña.

Jan Salas y la mala suerte en su vuelta al Mallorca

Jan Salas volvió al Mallorca hace apenas una semana tras romper su cesión con el Córdoba. El centrocampista de 20 años ha disputado cinco partidos, entre LaLiga Hypermotion y Copa del Rey, en los que no ha podido aportar a nivel ofensivo por goles ni asistencia. Por ello, ambos clubes llegaron a un acuerdo para que volviese al conjunto de Jagoba Arrasate, tras la despedida del conjunto andaluz: "Jan Salas deja de formar parte del Córdoba FC. Desde el club agradecemos a Jan su profesionalidad y compromiso y le deseamos mucha suerte en sus nuevos retos profesionales". El comunicado se produjo el dos de febrero, cuando el conjunto balear recibió al Sevilla en Son Moix, por no que pudo entrar en la convocatoria. De la misma manera, el joven futbolista se quedó fuera de la lista para visitar al Barcelona en el Spotify Camp Nou. Tras ello, los jugadores que no fueron titulares, ni convocados, completaron la lesión de entrenamiento en Son Bibiloni, donde hizo saltar las alarmas por una dolencia del canterano mallorquín.

De esta manera, el Mallorca ha informado de la lesión que sufre Jan Salas: "Jan Salas sufre una lesión del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha en el entrenamiento del pasado domingo. Las pruebas realizadas confirman el diagnóstico y se encuentra pendiente de evolución y valorar acciones por parte del club". Por ello, el medio Última Hora ha explicado que el jugador de 20 años estará fuera, como mínimo, entre seis y siete meses, por lo que volverá para el comienzo de la próxima campaña, con la incógnita de si podría estar presente para la pretemporada dirigida por Jagoba Arrasate en el mes de julio.

Las variantes de Jagoba Arrasate en el centro del campo del Mallorca

Tras conocer al alcance de la lesión de Jan Salas, el Mallorca presenta una serie de opciones en el centro del campo, más allá de que la dirección deportiva opte por firmar a un futbolista que sea agente libre para el resto de temporada. En este sentido, Jagoba Arrasate dispone de jugadores como Sergi Darder, Omar Mascarell y Samu Costa, los más utilizados hasta el momento por el técnico vasco. Sin embargo, hay futbolistas que forman parte de las rotaciones en el conjunto balear, como pueden ser Manu Morlanes, Antonio Sánchez o Pablo Torre, que fue titular un mes después, en la derrota del pasado fin de semana ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou.