Zito Luvumbo, opción que irrumpe con fuerza para su llegada al Mallorca

El delantero del Cagliari, con el que tiene contrato hasta 2028, es una de los nombres que suena en los despachos de Son Moix para aterrizar en este mercado de fichajes, con un acuerdo que podría quedar cerrado de manera inminente

El Mallorca trabaja de manera intensa para reforzar la plantilla de Jagoba Arrasate en este mercado de fichajes, ya que aún no ha llegado una incorporación a Son Moix en este mes de enero. Sin embargo, hay un nuevo nombre que ha cogido fuerza en las últimas horas, como es el de Zito Luvumbo. El delantero del Cagliari tiene contrato hasta junio de 2028, pero su irregularidad en cuanto a minutos en la primera parte de la temporada le podría abrir la puerta de salida. En este sentido, el conjunto balear mantiene contactos con el equipo italiano lograr su firma.

Jagoba Arrasate pide fichajes antes del cierre del mercado

Jagoba Arrasate habló, en la previa del partido contra el Sevilla de esta noche en Son Moix, sobre lo que espera del mercado de fichajes y el hecho de que las últimas horas coincida con el choque frente a los de Almeyda: "Estoy muy enchufado por el partido de mañana. Tengo confianza en la dirección deportiva. Si viene un jugador a sumarse a la causa, bienvenido sea. Tenemos que reforzar el equipo, todavía podemos ser más sólidos. Son situaciones evitables. Es el último día de mercado y el Sevilla por ejemplo jugará fuera de casa. No es agradable. En estas circunstancias el director deportivo suele llamar al entrenador. Y mañana hasta las once y pico no quiero que nadie me llame". Por ello, el Mallorca, que se encuentra en puestos de descenso en la clasificación de LaLiga EA Sports, podría firmar nuevos refuerzos de cara a la segunda parte de la temporada, donde esperan mantenerse en Primera División.

En este sentido, el Mallorca está manteniendo contactos con Zito Luvumbo, tal y como ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes, Matteo Moretto. Además, la misma fuente añade que "el futbolista prefiere el destino español a todas las demás ofertas que ha recibido en las últimas horas, el Lecce es el club que lo está intentando con más insistencia. Las partes esperan cerrar el acuerdo en breve". Por su parte, el delantero del Cagliari no ha estado acertado de cara a puerta esta temporada, tanto en la Serie A como en la Copa Italia, donde ha disputado 14 encuentros y no ha marcado un gol. Además, si finalmente hay luz verde, el jugador de 23 años estaría ante su primera experiencia en LaLiga EA Sports y en España.

Zito Luvumbo, a la espera de recibir luz verde y firmar con el Mallorca

Por otro lado, Zito Luvumbo es otra de las opciones que tiene el Mallorca junto con Datro Fofana, por el que se presentó una oferta para lograr su fichaje. La necesidad de refuerzos en la delantera del conjunto de Jagoba Arrasate ha abierto el abanico de variantes en el mercado, pero sin novedades a esta hora sobre un acuerdo cerrado en Son Moix. Además, el hecho de que el equipo balear juegue esta noche ante el Sevilla puede evitar poner el foco en las últimas horas de la ventana de traspasos, con mucho por decidir en las últimas horas del día.