Antxon Muneta da una mínima esperanza con Carlos Fernández en el Mirandés

El técnico del cuadro de Anduva se emplazó al sábado para ver la evolución del delantero andaluz cedido por la Real Sociedad. "No ha completado ni una sesión con el equipo"

El Mirandés de Antxon Muneta se medirá este próximo domingo el Real Valladolid en la que puede ser una de las últimas oportunidades de los jabatos de agarrarse a la permanencia en LaLiga Hypermotion. El Mirandés suma después de 30 jornadas un total de 24 puntos y ahora mismo tiene los puestos fuera del descenso a 10 con el Leganés marcando la frontera.

A uno de los clavos a los que se agarra el Mirandés es a los goles de un Carlos Fernández que en las últimas semanas ha estado entre algodones y que el pasado fin de semana no pudo estar ante el Cádiz en la derrota por 0-2 ante los de Sergio González.

La complicada vuelta de Carlos Fernández a un tocado Mirandés

Carlos Fernández está viviendo su mejor temporada en las filas del Mirandés desde la 2019/20 que calcó idénticos números en el Granada y en la campaña anterior en el Deportivo de La Coruña. Por ello, su ausencia en el cuadro jabato se nota y en cada rueda de prensa en la que Antxon Muneta se sienta delante de los micrófonos, es preguntado por el delantero cedido por la Real Sociedad.

Este viernes Antxon Muneta apuntó a que el delantero aún no había completado ninguna sesión en lo que iba de semana y que habría que esperar al sábado: "Carlos todavía no ha completado ni una sesión con el equipo y veremos mañana". Además, de Carlos Fernández, el Mirandés también está pendiente de otros jugadores como Hugo Novoa, del que también habló Muneta: "Hemos tenido una semana un poco movidita. Hugo se ha ido incorporando parcialmente a lo largo de la semana. Esperamos que mañana pueda completar el entrenamiento. A Alberto Marí lo operaban hoy de su lesión. Es una pena y le mandamos mucho ánimo desde aquí". También son dudas Pablo Pérez, El Jebadi y Aarón: "Pablo Pérez ha hecho entrenamientos parciales y se va incorporando. Salim (El Jebari) y Aarón salieron ayer del entrenamiento con molestias, pero esperemos que estén mañana".

Las opciones del Mirandés pasan por el Real Valladolid

Sabe Antxon Muneta que el Mirandés lo tiene muy complicado y que si aspira a salvar la categoría, tendrá que vencer a un Real Valladolid que desde que llegó Fran Escribá no sabe lo que es perder con un ocho sobre 12 puntos disputados: "Lleva un mes con Fran Escribá y no conocen la derrota con dos victorias y dos empates. Le ha dado orden al equipo, pero nos da igual el rival. Nosotros vamos a ir a ganarles. Creo que lo podemos hacer. Yo me agarro a las cosas que hacemos bien. Por desgracia, en estas últimas semanas, esas cosas las hacemos bien después de recibir un golpe. Hemos insistido mucho en eso. No recibir ese golpe para hacer las cosas bien desde el minuto 1 al 90. Las opciones que tiene el Mirandés, sean muchas o pocas, pasan por ganar al Valladolid".

El técnico del Mirandés hizo un análisis de los cambios del Real Valladolid con los tres entrenadores que ha tenido en lo que lleva de temporada: "Lleva un mes con Fran Escribá y no conocen la derrota con dos victorias y dos empates. Le ha dado orden al equipo, pero nos da igual el rival. Nosotros vamos a ir a ganarles. Creo que lo podemos hacer. Yo me agarro a las cosas que hacemos bien. Por desgracia, en estas últimas semanas, esas cosas las hacemos bien después de recibir un golpe. Hemos insistido mucho en eso. No recibir ese golpe para hacer las cosas bien desde el minuto 1 al 90. Las opciones que tiene el Mirandés, sean muchas o pocas, pasan por ganar al Valladolid".

Por último, cuestionado sobre qué le falta al Mirandés desde su llegada, Antxon Muneta no supo encontrar la respuesta: "Ojala supiera exactamente el qué y pudiéramos dar solución. Evidentemente los números son los números. Seguimos ahí abajo. La distancia se ha aumentado por lo que el equipo no ha reaccionado para bien. Habría que ir a cada partido un poco porque en estas últimas semanas hemos generado muchas situaciones de gol que no marcamos. Cero goles en más de 50 tiros en tres partidos es una burrada y eso nos está penalizando. Lo que habíamos conseguido en las primeras semanas que era ser un equipo más consistente a nivel defensivo, en estas últimas no lo hemos sido".