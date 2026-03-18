Fran Escribá es el protagonista del cambio en el Real Valladolid

El técnico valenciano cogió a los pucelanos en puestos de descenso y después de cuatro jornadas tiene dichas posiciones a cinco puntos más el gol averaje ganado al Huesca

El Real Valladolid buscó un giro de timonel un tanto a la desesperada el pasado mes de febrero cuando despidió a Luis García Tevenet. El técnico sevillano solo pudo firmar cuatro puntos de 21 posibles y dejó al Real Valladolid en puestos de descenso con 28 puntos y a uno del Andorra que tras la jornada 26 marcaba las posiciones fuera de las posiciones complicadas. El Real Valladolid, es importante recordar, empezó la campaña con Almada que terminó saliendo rumbo al Real Oviedo de Primera, luego tuvo la interinidad de Sisi González y finalmente Tevenet antes de la llegada de Fran Escribá.

Escribá dejó claro que quería ganarlo todo con el Real Valladolid

El día de su presentación con el Real Valladolid, Fran Escribá dejó claro que viendo la plantilla que tenía iría a por la victoria en los 16 encuentros que en ese momento le quedaban a los pucelanos por delante en ese momento: "Quedan 16 partidos y, en principio, aunque yo sé que las matemáticas y la lógica dice que no vas a ganar los 16, porque es lógico, pero a día de hoy nadie puede decir que este partido lo vamos a perder. Uno ve el potencial del equipo y lo ve ganando los 16 partidos".

Fran Escribá hace al Real Valladolid un equipo rocoso

El Real Valladolid ha dado un giro de 180 grados en lo que a rendimiento se refiere desde que llegó Fran Escribá. El técnico valenciano ha dirigido a los pucelanos en cuatro encuentros y desde que llegó al José Zorrilla, el equipo no sabe lo que es perder.

Los de Fran Escribá empataron ante el Sporting de Gijón a dos en El Molinón, venció al Huesca por 1-0 en casa, volvió a empatar ante el Málaga en La Rosaleda y el pasado fin de semana, frente a otro rival directo como el Leganés, se llevó los tres puntos en juego. Con estos resultados, el Real Valladolid es decimoséptimo con 36 puntos y tiene a cinco puntos al Huesca (más el gol averaje).

El Real Valladolid se impone a sus rivales directos

Fran Escribá tenía en su llegada al Real Valladolid dos jornadas marcadas en rojo. Los pucelanos se midieron en la 28 y en la del pasado fin de semana, la 30, a Huesca y Leganés. Ante los oscenses, el Real Valladolid firmó un importante triunfo ya que sirvió para confirmar el mejor gol averaje ante un rival directo como los azulgranas. En el encuentro en El Alcoraz, el Real Valladolid venció por 1-4 el pasado mes de diciembre. Con el Leganés no sucede igual ya que los pepineros vencieron en Butarque por 3-0 por lo que el 3-2 del pasado fin de semana no es suficiente para ganarle la posición en caso de empate a puntos.

El propio Fran Escribá comentó después de ganar al Leganés el pasado fin de semana apostó por seguir luchando por vencer los 12 partidos que le quedan a los pucelanos por delante: "De los próximos 12 firmas ocho, no, pero serían buenos puntos. Desde el principio, quedaban 16 partidos y yo quería ganar los 16. Y vamos a intentarlo. Hemos ganado dos de cuatro, pero nadie puede decir que no intentamos ganar los otros dos también. La lógica dice que perderemos alguno y empataremos alguno, pero mi planteamiento es que quiero ganar los 12 que quedan. Estoy satisfecho, estoy contento".