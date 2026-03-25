Ancelotti no descarta a Neymar y el brasileño se prepara para ir al Mundial

Ancelotti mantiene abierta la opción de contar con Neymar si logra recuperar su mejor nivel físico de cara al Mundial

La Selección de Brasil siempre llega a cada Copa del Mundo con la etiqueta de candidata, incluso en etapas en las que no atraviesa su mejor versión colectiva. La enorme calidad individual de sus futbolistas y la presencia en el banquillo de un técnico contrastado como Carlo Ancelotti sostienen esa condición. Sin embargo, el entrenador italiano busca ahora un paso más en el rendimiento del equipo.

Un estilo con identidad brasileña

Desde su llegada, Ancelotti ha insistido en que quiere un conjunto que respire la esencia del país. Su propuesta combina alegría, talento y dinamismo, elementos que él mismo ha comparado con el espíritu del Carnaval. No se trata solo de espectáculo, sino de una idea que también incorpora orden táctico y disciplina.

El objetivo es claro: mezclar el tradicional jogo bonito con una estructura sólida que permita competir al máximo nivel en el Mundial de 2026. En este contexto, el nombre de Neymar sigue siendo central, aunque actualmente no figure en la lista de amistosos por cuestiones físicas.

Neymar, entre dudas y esperanza

La ausencia del delantero en los próximos compromisos frente a Francia y Croacia responde a que no está al cien por cien. Aun así, figuras como Marquinhos confían en su presencia en la gran cita mundialista. El capitán del PSG considera que el atacante hará todo lo posible por recuperar su mejor versión.

Ancelotti, por su parte, ha sido contundente: solo convocará a quienes estén en plenitud física. Esto deja en el aire la participación de Neymar, cuyo talento nunca ha estado en duda, pero sí su regularidad física en los últimos años.

Un ataque ambicioso y lleno de talento

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su vocación ofensiva. El técnico contempla la posibilidad de alinear hasta cuatro jugadores en ataque, aprovechando el enorme potencial creativo de Brasil. Aun así, reconoce que hay varias posiciones sin definir, lo que abre un abanico de opciones.

En ese esquema, Neymar encaja perfectamente por su capacidad para desequilibrar y liderar dentro y fuera del campo. Su perfil conecta con la idea de un fútbol vistoso, atrevido y eficaz.

Problemas en defensa y soluciones tácticas

No todo son certezas en el plan de Ancelotti. El seleccionador ha detectado una carencia de laterales naturales, lo que le ha llevado a considerar alternativas poco convencionales. Futbolistas como Éder Militão o el propio Marquinhos podrían ocupar esas posiciones, priorizando el equilibrio sobre los roles tradicionales.

El debate eterno: Neymar frente a las leyendas

Mientras tanto, el debate sobre el lugar de Neymar en la historia sigue vivo. La leyenda brasileña Cafu ha generado polémica al afirmar que su compatriota está por encima de figuras como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

Según Cafu, la técnica y creatividad de Neymar lo colocan en un nivel superior dentro de su generación. Aun así, también reconoció el compromiso y la constancia de Cristiano, así como el talento único de Messi.

Brasil, cinco veces campeona del mundo, mantiene intacto su sueño de levantar un sexto título. Con una mezcla de tradición, talento y nuevas ideas, el proyecto de Ancelotti apunta a devolver a la canarinha a la cima del fútbol mundial.