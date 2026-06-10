Estados Unidos desvela el motivo "de peso" de la prohibición de entrada al árbitro somalí: presunta vinculación con terroristas

El colegiado Omar Abdulkadir Artan no podrá dirigir finalmente en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá al ser encontrada una "información negativa" adicional que lo relaciona supuestamente con personas sospechosas de pertenecer a grupos terroristas

Sigue la polémica en Estados Unidos por la prohibición de la entrada al país norteamericano del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, excluido del Mundial tras aterrizar en Estados Unidos al ser declarado inadmisible y es que el gran motivo, según ha apuntado un funcionario de la Administración de Donald Trump, es que está vinculado con presuntos miembros de organizaciones terroristas.

El funcionario en cuestión, que no quiso revelar su identidad, ha desvelado que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) descubrieron durante una inspección adicional "información negativa" sobre Omar Abdulkadir Artan, relacionada con una supuesta asociación con personas sospechosas de pertenecer a organizaciones terroristas, lo que motivó su prohibición de entrada al país estadounidense y la aplicación de un procedimiento de expulsión expedita.

"Esta persona buscaba ingresar a Estados Unidos. Tras una inspección más exhaustiva por parte de CBP se descubrió información negativa, incluida una asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas", señaló el funcionario norteamericano, debiendo por tanto no solo al hecho de pertenecer a un país de una la larga lista cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump, entre los que también se encuentran también Afganistán, Libia, Irán o Yemen.

Estas declaraciones sin duda aportan un elemento clave para entender los motivos por los que Artan no fue admitido en Estados Unidos, pese a que en 2025 fue designado árbitro masculino del año por la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Además, con su participación en el Mundial, iba a convertirse en el primer somalí en dirigir un partido de una Copa del Mundo, pero con la denegación de su entrada al aterrizar en Miami el pasado 6 de junio, no será finalmente así.

Horas antes, el director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, había afirmado durante un acto en Washington que existió una "razón de peso" para impedir el ingreso del árbitro, aunque evitó precisar los motivos.

Giuliani aseguró haber hablado con responsables del Departamento de Seguridad Nacional y de CBP, quienes le transmitieron que había una "razón muy sólida" detrás de la decisión.

Las autoridades somalíes han sostenido que Artan contaba con un visado estadounidense válido, pero Somalia figura entre los países sujetos a restricciones migratorias impuestas por la Administración Trump por motivos de seguridad nacional.

Las autoridades somalíes han asegurado que Artan, que no podrá participar en el Mundial, contaba con un visado estadounidense en regla.

Sin problemas con la selección de Irán y los visados

Giuliani también subrayó que el Gobierno de Donald Trump ha hecho todo lo posible para que la selección de Irán pueda entrar y salir de Estados Unidos para disputar sus partidos en el torneo y "competir en igualdad de condiciones", garantizando al mismo tiempo la seguridad nacional del país.

"Todo el cuerpo técnico iraní vendrá al país. Hay algunos miembros de la delegación iraní que no vendrán, y por razones bien fundadas. No puedo entrar en detalles específicos al respecto, pero, como imaginarán, hay personas que dicen ser entrenadores cuando tal vez no lo sean", aseguró hoy Giuliani.

El hijo del exabogado de Donald Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, aseguró a su vez que los 31 jugadores del combinado iraní (los 26 seleccionados más los cinco jugadores que han viajado también como posibles sustitutos en caso de lesión antes del arranque del Mundial) no han tenido problema para obtener visados para entrar en EE.UU.

"Todos podrán llegar al país el día previo a su partido desde Tijuana (donde tienen su campamento base) dado que es un vuelo de apenas 25 minutos hasta Los Ángeles (donde debutan el 15 de junio ante Nueva Zelanda), el traslado será muy rápido, mientras que hacer el mismo recorrido en coche hasta Los Ángeles podría llevar ocho horas", explicó Giuliani.