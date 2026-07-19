Kane dice que Tuchel “cometió errores”

Harry Kane salió en defensa de Thomas Tuchel tras el Mundial 2026 y aseguró que el técnico alemán ha sido clave para el crecimiento de Inglaterra. Aunque admitió que "incluso los mejores se equivocan", respaldó su trabajo y confió en que el equipo aprenderá de la derrota ante Argentina

Harry Kane salió en defensa de Thomas Tuchel después de que Inglaterra pusiera fin a su participación en el Mundial 2026 con la victoria frente a Francia en el partido por el tercer puesto. Aunque el combinado inglés fhizo su mejor actuación en una Copa del Mundo desde el título conquistado en 1966, la eliminación en semifinales ante Argentina sigue dejando un sabor amargo entre jugadores y aficionados.

El capitán inglés, que no participó en el triunfo por 6-4 frente al conjunto francés, quiso mostrar su respaldo al seleccionador alemán en un momento en el que ha sido muy criticado por su planteamiento táctico. Tuchel fue cuestionado por el enfoque que adoptó en la derrota contra Argentina, un partido en el que Inglaterra fue líder y se adelantó en el marcador y apenas tuvo protagonismo con el balón hasta encajar el tanto definitivo de Lautaro Martínez en el tiempo añadido.

Pese a ello, Kane insistió en que el técnico ha sido uno de los principales responsables del crecimiento experimentado por el equipo durante el torneo.

Respaldo al seleccionador

"Es una de las grandes razones por las que estamos aquí, una de las grandes razones por las que logramos nuestro mejor resultado en 60 años", afirmó el delantero, convencido de que el trabajo de Tuchel ha devuelto a Inglaterra a la élite del fútbol internacional.

Sin embargo, el goleador también reconoció que el seleccionador pudo cometer errores en un partido decisivo. "Es uno de los mejores entrenadores del mundo, pero incluso los mejores se equivocan", señaló, dejando claro que la responsabilidad por la eliminación no debe recaer únicamente sobre el cuerpo técnico.

Kane recordó además que la presión sobre Tuchel ha sido constante desde que asumió el cargo y destacó la confianza que transmitió tanto al vestuario como a la afición. "No solo dio confianza a los jugadores, también se la dio al país: que este era nuestro año", explicó. Precisamente por esa ilusión generada durante el campeonato, el capitán considera que la derrota fue especialmente dolorosa.

Aprender para volver más fuertes

El delantero inglés reconoció que el equipo todavía está asimilando el golpe sufrido en semifinales y admitió que el vestuario atraviesa un periodo complicado. "Seguimos en la fase de duelo, la fase emocional, y estaremos así durante las próximas semanas", confesó.

Aun así, Kane se mostró convencido de que tanto los jugadores como el propio Tuchel sacarán conclusiones positivas de la experiencia. "Tenemos que aprender y mejorar. El entrenador habrá mejorado con estas lecciones. Yo puedo hablar todo lo que quiera, pero al final se trata de demostrarlo la próxima vez que estemos en esa situación", aseguró.

Por último, el capitán de Inglaterra hizo un llamamiento a mirar hacia el futuro y convertir la decepción en una oportunidad de crecimiento. "Cada vez que te acercas, que estás a las puertas, crees que has aprendido. Tenemos que seguir adelante", concluyó.