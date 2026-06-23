Katia Itzel Garcia rompe barreras en el arbitraje

La Copa Mundial 2026 vivirá un hecho histórico este jueves con el Túnez – Países Bajos. La mexicana Katia Itzel García será la primera árbitra central de su país en un Mundial masculino y la tercera mujer en lograrlo

La Copa Mundial 2026 vivirá un momento histórico este jueves en el partido de Túnez contra Países Bajos cuando la mexicana Katia Itzel García se convierta en la primera mujer de su país en dirigir un partido como árbitra central en un Mundial masculino y apenas la tercera mujer en la historia en arbitrar como central.

El nombramiento la coloca en una línea histórica iniciada por la francesa Stéphanie Frappart, quien abrió el camino al arbitraje femenino en un Mundial masculino al dirigir el Alemania – Costa Rica en Qatar 2022, y continuada por la estadounidense Tori Penso, que estuvo al frente del encuentro entre Chequia y Sudáfrica en el Mundial de este año.

En el caso de García, la FIFA ya había anunciado desde abril su presencia en el cuerpo arbitral del torneo, aunque no se había confirmado hasta ahora qué partido le correspondería dirigir. A García la acompañará un equipo arbitral de carácter internacional con fuerte presencia hispanoamericana: la mexicana Sandra Ramírez será la primera asistente, el español José Enrique Naranjo actuará como segundo juez de línea y el paraguayo Juan Gabriel Benítez ejercerá como cuarto árbitro.

Una carrera marcada por hitos internacionales

El nombramiento representa un nuevo paso en la trayectoria de la árbitra mexicana de 33 años, originaria de Ciudad de México, que ha ido acumulando experiencias de alto nivel en competiciones internacionales.

En 2024 hizo historia al convertirse en la primera árbitra mexicana en dirigir un partido olímpico, cuando estuvo al frente del duelo de cuartos de final del torneo femenil entre España y Colombia. Posteriormente, en 2025, se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido masculino de la Copa Oro, ampliando su presencia en torneos masculinos de relevancia continental.

En el propio Mundial 2026 ya había tenido participación como cuarta árbitra en encuentros de alto perfil, como el Países Bajos – Japón, además de estar presente en otros partidos destacados como Inglaterra – Croacia y Estados Unidos – Australia, consolidando su integración progresiva en el torneo.

Reconocimientos y proyección internacional

La trayectoria de García ha sido reconocida dentro del ámbito arbitral internacional, donde ha sido considerada una figura en ascenso. Su crecimiento ha estado acompañado por su participación en torneos FIFA, competiciones de Concacaf y partidos de la Liga MX, donde ha roto barreras históricas para las mujeres en el arbitraje profesional.

Su consolidación en la élite se explica por una carrera basada en evaluaciones constantes, en las que se valoran aspectos como posicionamiento, interpretación del juego, control disciplinario y gestión de partidos de alta presión.

Apoyo institucional y visibilidad pública

Tras darse a conocer su histórica designación como árbitra central para el partido entre Túnez y Países Bajos en el Mundial 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dedicó unas palabras de felicitación a Katia Itzel García durante su conferencia matutina, destacando el impacto social y simbólico que representa su nombramiento para el deporte mexicano y para la igualdad de género en el ámbito profesional.

En sus palabras dejó clara la importancia de estos logros, ay que reflejan un cambio profundo en la sociedad y en la percepción del papel de las mujeres en espacios tradicionalmente dominados por hombres, como el arbitraje de élite en el fútbol internacional.

Su nombramiento ha sido destacado por medios nacionales e internacionales, que subrayan no solo que es la primera mujer mexicana en dirigir un partido de un Mundial masculino, sino también que forma parte de un grupo muy reducido de árbitras en esta edición del torneo.

Más allá del reconocimiento deportivo, Katia Itzel García también se ha convertido en una figura activa en temas de igualdad dentro del fútbol.