Louzán le manda un recado a la FIFA y anuncia un último ensayo de España antes del Mundial

El presidente de la Real Federación de Fútbol (RFEF) habló alto y claro tras las goleada de España frente a Serbia (3-0) y soltó una primicia relacionada con la preparación del combinado de Luis de la Fuente para la cita mundialista de este verano

Recta final para la preparación del Mundial 2026 y en España ya piensan en el del 2030. Al menos, el presidente de la Real Federación de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, quien no desaprovechó el momento eufórico tras la victoria en el amistoso ante Serbia (3-0) para dejarle un recado a la FIFA.

"España está trabajando bien, ha habido que cambiar esas dos ciudades y hemos pedido a FIFA que incluya a Vigo y Valencia. España está haciendo sus deberes. Queda mucho recorrido por delante y vamos a trabajar bien. No sería entendible que España no fuese sede de esa gran final, pero no somos nosotros quien lo decide, es FIFA y todo el respeto para todos los países organizadores", comentó.

Sobre el partido de la selección, apuntó que vio "a los jugadores muy empapados de ilusión y de ganas". En este mismo sentido, subrayó el ambiente que ve en el vestuario que comanda Luis de la Fuente: "Hay una magnífica convivencia entre todos los jugadores y eso es de lo más destacable. Hemos visto un gran partido, España está a un gran nivel. Me decía el presidente de Serbia que ve a España como la mejor selección de Europa y que la veía como campeona del Mundial, pero hay mucho camino por recorrer, vamos a ir etapa a etapa".

Louzán admitió que, tras suspenderse la 'Finalissima' ante Argentina, no ha sido fácil organizar estos dos partidos amistosos, ante Serbia y Egipto, y se mostró "muy ilusionado" de poder jugar de nuevo en Barcelona este martes.

La primicia de Louzán tras el España-Serbia

Y si alguien se pensaba que el de Serbia y el de Egipto iban a ser los dos últimos ensayos de De la Fuente para el Mundial, se equivocaban. Porque el presidente de la RFEF adelantó que están trabajando para concretar un último partido de preparación antes de la cita de este verano y que el mismo puede ser tanto en España como fuera: "Todavía nos quedan un par de semanas para cerrarlo". Sin duda, una magnífica noticia para aquellos jugadores que se han quedado fuera de esta lista, bien por lesión o por decisión técnica.

Por último y respecto a la suspensión del partido ante Argentina dejó clara cuál ha sido la postura de la RFEF hasta última hora: "Nosotros pusimos todo de nuestra parte para que España pudiera jugar ante Argentina la Finalissima. Hemos aceptado todo tipo de posibilidades, le hemos dicho a UEFA, a la Comenbol y a AFA que donde quisieran y cuando quisieran. Nosotros no poníamos ningún impedimento porque queríamos jugar. Lo que quiso Argentina yo no me puedo meter. Era un partido que los aficionaos se merecen y se lo merecen lo antes posible".