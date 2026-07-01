Matthäus destapa tensiones familiares en Alemania durante el Mundial: "Fueron unas vacaciones gratis"

La leyenda alemana señala tensiones internas por viajes, hoteles y trato desigual a los familiares durante la Copa del Mundo 2026, tras la eliminación ante Paraguay en la tanda de penaltis de los dieciseisavos

Alemania sigue digiriendo una eliminación que ha abierto todas las heridas. La derrota ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo ha provocado críticas al equipo y a Julian Nagelsmann, sino también acusaciones sobre lo ocurrido fuera del campo.

Lothar Matthäus, campeón del mundo en 1990 y leyenda absoluta de la Mannschaft, ha puesto el foco en un asunto inesperado: la presencia de las familias de los jugadores durante el torneo y el malestar que habría generado dentro del vestuario.

Matthäus acusa a Alemania de perder el foco en el Mundial

Lothar Matthäus no se ha quedado en la crítica deportiva tras el golpe ante Paraguay. El exfutbolista alemán considera que la selección tuvo que gestionar demasiadas distracciones durante el Mundial y que parte de ese ruido llegó por la organización de las familias dentro de la concentración.

“Hay mucho que analizar, tanto dentro como fuera del campo. Las mujeres, las familias, todo estaba ahí”, afirmó Matthäus en su análisis para Sport Bild, donde cuestionó directamente que tantos familiares estuvieran presentes desde el inicio del torneo.

Para el histórico internacional, el problema no fue únicamente que las familias acompañaran a los jugadores, sino el momento y la forma. Alemania todavía no había conseguido nada importante en el campeonato y, según su lectura, ya había demasiada atención puesta en viajes, hoteles, acompañantes y días libres.

El lío de las familias abre una crisis interna en Alemania

Matthäus fue más allá y aseguró que la gestión de los familiares generó discusiones dentro del equipo. Según sus informaciones, hubo malestar por quién podía viajar, con quién lo hacía y en qué condiciones se organizaban esos desplazamientos.

El exjugador habló incluso de diferencias concretas entre futbolistas. Algunos habrían podido desplazarse con su madre, otros con su mujer y sus hijos, mientras que otros familiares debían viajar en vuelos comerciales. “Nunca salió en los medios, pero sé que fue un tema”, apuntó.

“Fueron unas vacaciones gratis”: la frase que golpea a la Mannschaft

La acusación más dura llega cuando Matthäus resume el ambiente con una idea demoledora. A su juicio, el Mundial empezó a parecerse demasiado a una sucesión de días libres con familiares y demasiado poco a una concentración de máxima exigencia.

“Siempre era un día gratis para la familia y otro día gratis para la familia”, criticó el exinternacional, que considera que los jugadores no llevaban ni dos semanas en Estados Unidos y ya tenían allí a buena parte de su entorno.

De ahí nace la frase que más daño hace a la selección alemana: la sensación de que aquello fueron “unas vacaciones gratis” antes que una concentración enfocada exclusivamente en ganar. Matthäus no niega la importancia del entorno familiar, pero sí cuestiona que tuviera tanto peso desde el arranque del torneo.

Paraguay deja al descubierto otro problema de Alemania

La eliminación ante Paraguay ya era grave por sí sola. Alemania cayó en los penaltis después de un partido en el que volvió a mostrar problemas para cerrar encuentros, competir en momentos límite y sostener su jerarquía histórica.

El añadido de Matthäus cambia el foco. Ya no se habla solo de fútbol o las decisiones de Nagelsmann, cuyo futuro queda en el aire. También se abre una pregunta incómoda sobre la gestión interna de una selección que partía entre las candidatas al título.

El golpe es todavía mayor porque Alemania encadena otro Mundial por debajo de sus estándares. Tras los fracasos recientes, el país esperaba una reacción en 2026. En lugar de eso, la Mannschaft vuelve a casa antes de tiempo y con una discusión interna que amenaza con ensuciar todavía más la despedida.

Matthäus pide cambiar la presencia de familiares en futuros torneos

La propuesta de Matthäus es clara: revisar cómo y cuándo pueden estar presentes las familias en futuras concentraciones. Para el exfutbolista, no se trata de prohibir su presencia, sino de ordenar mejor los tiempos para no alterar la dinámica competitiva.

Su idea pasa por retrasar la llegada de los familiares hasta fases más avanzadas. “Podrían haber volado a Estados Unidos para los cuartos de final”, sugirió, como una forma de premiar al equipo una vez logrado algo importante y no antes.

Nagelsmann queda señalado tras otro fracaso de Alemania

Las palabras de Matthäus también aumentan la presión sobre Julian Nagelsmann. El seleccionador ya estaba en el foco por la eliminación, pero ahora la crítica se extiende a la gestión de la concentración y al control del entorno del equipo durante el Mundial.

En una selección como Alemania, esos detalles pesan mucho. La Mannschaft construyó su identidad sobre disciplina, concentración y competitividad extrema. Que una leyenda como Matthäus sugiera que el vestuario perdió foco por asuntos familiares golpea directamente el orgullo futbolístico del país.