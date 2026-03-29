Nagelsmann mantiene la duda con Ter Stegen: "Por respeto hacia él, no le voy a cerrar la puerta del Mundial"

El técnico de la selección alemán volvió a hablar de la situación del portero, cedido en el Girona, y sus opciones de poder entrar en la convocatoria para el prestigioso torneo de este verano en Estados Unidos, México y Canadá

Ter Stegen sigue en el proceso de recuperación de la lesión que sufrió el pasado 31 de enero, en el encuentro frente al Oviedo. Por ello, las dudas en torno a su presencia con Alemania en el Mundial siguen creciendo, en un momento de la temporada en el que está teniendo lugar el último parón de selecciones antes de la cita de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. De esta manera, Nagelsmann se ha vuelto a pronunciar por las opciones que tiene el meta del Barcelona, cedido en el Girona, de entrar en la convocatoria para el citado torneo.

Nagelsmann explica la situación en la portería de Alemania

En este sentido, Nagelsmann ha comparecido en rueda de prensa, en la previa del partido contra Ghana de mañana a las 20:45 horas, dónde ha hablado de la situación en la portería de Alemania: "Oliver Baumann es el titular y Alexander Nübel, el suplente. Álex cumple muy bien con este papel, tal y como se espera de un suplente muy, muy bueno. Álex lo hace de maravilla y en muchos países sería el titular. En la portería no tenemos ningún problema".

Además, Nagelsmann confirmó sus intenciones de cara al encuentro ante el combinado de Otto Addo: "Jugará Álex. No hay ninguna pugna por el puesto de portero. Es una recompensa por su buen rendimiento durante un largo periodo de tiempo. En los últimos tres meses, Alex ha dado un paso más hacia adelante. Rinde bien en los entrenamientos y es muy leal con Oliver Baumann. Es una pieza importante para que el entrenamiento de porteros funcione bien. Lo hace todo muy bien, por eso tendrá su oportunidad en Stuttgart". Por ello, el técnico tiene clara sus ideas para la portería en un partido al que llegan tras ganar a Suiza por 3-4, dónde brillo Wirtz, firmando dos goles y dos asistencias para la victoria alemana.

Nagelsmann y las opciones de Ter Stegen para el Mundial

Nagelsmann fue preguntado también por la situación de Ter Stegen y explicó las opciones que tiene de poder ir convocado al Mundial de 2026: "Hablamos brevemente antes de ayer. Siempre está ahí cuando se le necesita y cuando puede aportar algo. No solo se preocupa por sí mismo, sino que también tiene en cuenta al equipo. Por respeto hacia él, no le voy a cerrar la puerta del Mundial, pero las posibilidades son muy escasas, lleva casi un año de baja. Debe pisar el acelerador en la rehabilitación. Ya no tiene muchos dolores, pero todo lleva su tiempo. Y ya no tiene 21 años".

La presión está sobre Ter Stegen, que cumple casi dos meses desde que sufriera la lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda el pasado 31 de enero. Además, restan nueve jornadas de LaLiga EA Sports, que acaba el fin de semana del 22-23-24 de mayo. Por ello, el portero cedido en el Girona podría tener minutos antes de acabar la temporada, a modo de preparación y volver a coger ritmo de cara a una posible convocatoria en el Mundial, aunque Nagelsmann ha hablado de su situación y cada vez parece que el alemán tenga menos opciones de ir convocado.