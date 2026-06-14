La paradoja de Livramento, delantero de Cabo Verde, que 'amenaza' a la selección española en su estreno en el Mundial

Dailon Livramento llega al Mundial convertido con una paradoja presente: casi dos años sin marcar en clubes, pero decisivo cada vez que juega con Cabo Verde, la selección a la que clasificó con goles clave y con la que amenaza a España en su debut

Dailon Livramento es uno de los nombres que seguramente tenga apuntado Luis de la Fuente. El delantero de Cabo Verde será una de las amenazas de la selección dirigida por Pedro Leitão Brito, que se enfrentará a España mañana lunes en el debut de ambos combinados en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el partido, que tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, deja una paradoja.

El delantero de Cabo Verde lleva un total de 666 días sin marcar un gol con sus últimos clubes, el Verona, Casa Pia y Maastricht, pero su situación es diferente cuando defiende los colores de su selección, con tantos determinantes como el que firmó ante Camerún el pasado nueve de septiembre. El jugador de 25 años fue clave para llevar a su país al primer Mundial de su historia, debutando por todo lo alto contra España.

Dailon Livramento, del olfato goleador en Maastricht a la amenaza para España en su debut mundialista

Pedro Leitão Brito llamó a tres perfiles diferentes para la convocatoria de Cabo Verde en el Mundial 2026, apostando por Gilson Benchimol (FC Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia AC), Ryan Mendes (Iğdır FK). El segundo se podría llevar las miradas en el partido con España, ya que apunta al once titular del combinado que se estrenará en este torneo de selecciones. El jugador de Casa Pia podría derribar la puerta del gol de nuevo.

Dailon Livramento tuvo su mejor temporada anotadora en la temporada 2023/2024, cuando registró hasta 16 goles con el Maastricht, de la Segunda División de Holanda. Tras ello, el delantero de Cabo Verde no tuvo suerte de cara a puerta en los siguientes clubes a los que ha ido perteneciendo, como ha sido el caso del Verona y el Casa Pia, firmando tan solo un tanto en las dos últimas campañas.

Dailon Livramento, el delantero de Cabo Verde sobre el que están puestas las miradas

No obstante, Dailon Livramiento tiene mejores datos cuando se viste la camiseta de Cabo Verde, ya que sus goles fueron vitales para que la selección dirigida por Pedro Leitao Brito se haya clasificado a este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El delantero de 25 años empezó firmando un doblete ante Angola, en el choque del pasado 25 de marzo de 2025, para conseguir la victoria y acercar al combinado a la cita de este verano.

Además, eso no quedó ahi, ya que Dailon Livramento marcó el tanto de la victoria ante Camerún, que acercó aún más a Cabo Verde al Mundial 2026. El gol del delantero fue prácticamente definitivo para sellar la clasificación al torneo de selecciones, algo que llegaría con el triunfo por 3-0 frente a Eswatini, en el que volvió a anotar sumando buenas noticias. Su figura, una de las amenazas para la España de Luis de la Fuente en el debut.

Livramento desafía a la defensa de España en su estreno con Cabo Verde en el Mundial

Sin embargo, Cabo Verde, que declaró fiesta la tarde mañana lunes, no lo tendrá nada sencillo. Dailon Livramento se verá las caras con jugadores como Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, que puede ser la pareja de centrales elegidas por Luis de la Fuente para debutar con España en el Mundial 2026. Junto a ambos futbolistas, podrían situarse Cucurella y Pedro Porro en los laterales, claves para el técnico de Haro.

Cabe recordar que esa pareja de centrales fue la que comenzó el partido contra Perú. Tras ello, Luis de la Fuente probó con otra formada por Eric García y Marc Pubill, que fueron dos de las sorpresas en la convocatoria de España en el Mundial. En cualquier caso, la tarea de Dailon Livramento no será nada fácil, que tiene el reto de clasificar a Cabo Verde para dieciseisavos de final de este torneo de selecciones que ya ha comenzado.