El autogol contra España que arruina el regreso de Pedro Gallese a México

El guardameta de Perú, exportero de la Liga MX, comentió un error garrafal que supuso el tercer tanto de España durante el amistoso de preparación para el Mundial 2026 celebrado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde Oyarzabal y Pedri realizaron los otros dos goles del encuentro

Pedro Gallese se convirtió en uno de los nombres propios del amistoso entre España y Perú disputado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El portero peruano, recordado en México por su etapa en Veracruz, firmó una acción desafortunada que acabó en un gol en propia y terminó de encarrilar la victoria española.

El encuentro sirvió como última prueba para la Selección de Luis de la Fuente antes del Mundial 2026. España volvió a mostrar pegada, presión alta y capacidad para castigar errores rivales, mientras Perú sufrió una noche complicada ante una de las grandes candidatas al título, donde Mikel Oyarzabal y Pedri terminaron de cerrar el triunfo.

Pedro Gallese, protagonista inesperado en Puebla

La acción que puso a Pedro Gallese en el centro de la conversación llegó en la segunda parte. España ya dominaba con claridad el partido y mandaba por 2-0 cuando volvió a presionar la salida peruana, una de las claves del encuentro.

El error nació en campo propio de Perú. La Roja recuperó cerca del área, movió rápido y encontró profundidad por el costado derecho. Desde ahí llegó un centro peligroso de Yeremy Pino que Gallese intentó despejar, pero su intervención salió mal. El balón acabó tomando dirección hacia su propia portería y se convirtió en el 3-0 para España.

Fue una jugada cruel para un guardameta acostumbrado a ser decisivo con Perú. Gallese, de 36 años, ha sostenido muchas veces a su Selección durante sus más de 120 internacionalidades, pero esta vez su nombre quedó asociado a una acción desafortunada en uno de los escenarios más visibles antes del Mundial.

España castiga los errores y confirma su pegada

Más allá del autogol, la jugada resumió una de las grandes fortalezas de España: su capacidad para apretar arriba y convertir errores rivales en ocasiones claras. El equipo de Luis de la Fuente no necesitó un partido brillante durante los noventa minutos para dejar sensación de superioridad.

Con el marcador a favor, La Roja gestionó el ritmo, acumuló presencia en campo rival y aprovechó la fragilidad defensiva peruana. El tercer tanto, aunque llegó por una acción desafortunada de Gallese, nació de una presión bien ejecutada y de una circulación rápida en los últimos metros.

España llega al Mundial como campeona de Europa y con una etiqueta clara de candidata. Su debut será el 15 de junio ante Cabo Verde, antes de enfrentarse a Arabia Saudí y cerrar la fase de grupos contra Uruguay, el rival que apunta a medir de verdad el nivel del equipo español dentro del Grupo H.

El regreso amargo de Gallese a México

La noche tuvo un componente especial para Pedro Gallese. El portero peruano conoce bien el fútbol mexicano por su etapa en los Tiburones Rojos de Veracruz, donde dejó actuaciones destacadas y se ganó el respeto de muchos aficionados de la Liga MX.

Por eso su regreso a México con la Selección peruana tenía un punto simbólico. El escenario era Puebla, el rival era España y la mirada estaba puesta en una prueba internacional de máxima exposición. Sin embargo, el partido acabó dejando una imagen que el guardameta difícilmente recordará con cariño.

El fútbol tiene ese punto despiadado. Un portero puede completar años de carrera con grandes intervenciones y quedar marcado durante días por un solo gesto técnico. Gallese intentó corregir una situación peligrosa, pero el balón terminó dentro. Y en plena era de redes sociales, ese tipo de acciones se convierten rápido en tendencia.

Perú queda lejos del ritmo mundialista de España

Perú no pudo sostener el ritmo español. Sin Pedro Gallese inspirado y con demasiadas pérdidas en zonas comprometidas, la Selección sudamericana fue perdiendo terreno a medida que avanzó el partido.

El equipo intentó resistir, pero España encontró ventajas con facilidad. La presión, la velocidad en bandas y la calidad técnica de sus futbolistas hicieron que el amistoso se inclinara pronto hacia el lado europeo, dejando un 1-3 final para los españoles.

Para Perú, el duelo deja una lectura exigente: ante Selecciones de primer nivel, cada error se paga. Y el autogol de Gallese fue la imagen más clara de una noche en la que el equipo no encontró respuestas suficientes.

Puebla responde antes del Mundial 2026

El amistoso también sirvió como prueba para el Estadio Cuauhtémoc, una de las sedes mexicanas que vive con intensidad el ambiente previo al Mundial. El estadio respondió de forma positiva pese a las lluvias que han afectado en los últimos días a la zona centro y sur de México.

El público poblano disfrutó de una Selección española reconocible, con calidad ofensiva y ambición. El resultado refuerza a La Roja antes de su estreno mundialista y deja a Gallese como protagonista involuntario de una acción que ya recorre buscadores y redes.

España se va de Puebla con buenas sensaciones. Perú, con trabajo por delante. Y Pedro Gallese, con una jugada amarga que convirtió su nombre en el centro de las críticas.