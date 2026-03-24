Problemas para Ancelotti: defensa en cuadro antes del Mundial

Carlo Ancelotti afronta un escenario complicado en Brasil tras una cadena de bajas que condiciona su planificación

La Selección de fútbol de Brasil continúa acumulando problemas en su convocatoria tras confirmarse la ausencia de Gabriel Magalhães, quien no podrá participar en los próximos compromisos internacionales debido a una lesión en la rodilla derecha. El defensor del Arsenal arrastró molestias tras disputar la final de la EFL Cup ante el Manchester City, lo que le ha obligado a abandonar la concentración.

Ancelotti, condicionado por las ausencias

El seleccionador Carlo Ancelotti afronta este parón internacional con múltiples contratiempos. La baja de Gabriel se suma a las ya conocidas de Neymar, Alisson Becker y Alex Sandro, lo que reduce considerablemente las opciones del técnico italiano, especialmente en defensa.

A diferencia de otras ausencias, en esta ocasión el cuerpo técnico ha optado por no convocar a ningún sustituto, una decisión que refleja la confianza en los jugadores disponibles, pero también la falta de alternativas inmediatas en este momento de la temporada.

Un golpe en la zaga titular

La pérdida de Gabriel Magalhães supone un problema importante para la estructura defensiva del equipo. El central era una de las piezas clave en el esquema de Ancelotti y su ausencia obliga a reorganizar la línea de fondo con nombres como Marquinhos, Bremer, Léo Pereira o Ibáñez.

Los servicios médicos de la federación confirmaron, tras las pruebas realizadas, que el jugador no está en condiciones de competir durante esta ventana FIFA, descartando cualquier opción de recuperación a corto plazo.

Convocatoria marcada por la polémica

La lista de convocados ya había generado debate antes de esta última baja. La ausencia de Neymar, ídolo histórico del país, ha sido uno de los temas más comentados, especialmente por su situación actual lejos de su mejor nivel. El propio futbolista mostró públicamente su decepción, aunque dejó claro que seguirá trabajando para volver a ser tenido en cuenta.

Por otro lado, la lesión de Alex Sandro, sufrida en el campeonato brasileño, sí obligó a realizar un ajuste en la convocatoria. En su lugar fue llamado Kaiki, joven lateral del Cruzeiro, que ya se ha incorporado al grupo.

Amistosos clave antes del Mundial

Brasil disputará dos encuentros de preparación frente a la Selección de fútbol de Francia y la Selección de fútbol de Croacia en territorio estadounidense. El primero se jugará en Boston y el segundo en Orlando, en lo que serán las últimas pruebas antes de la lista definitiva para el torneo.

Estos partidos servirán para ajustar detalles y evaluar el rendimiento de los jugadores disponibles en un contexto de alta exigencia.

Última oportunidad antes de la lista final

Con el Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, este parón representa una etapa decisiva. Ancelotti deberá sacar conclusiones importantes pese a las numerosas bajas, en un contexto que pone a prueba la profundidad de la plantilla.

Brasil, pentacampeona del mundo, busca llegar a la gran cita con garantías, aunque las lesiones han complicado notablemente la planificación en este tramo final de preparación.