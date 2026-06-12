Rafinha Alcántara apunta al posible lío con un Brasil - España en el Mundial

El ex jugador dejó claro que no se arrepiente de haber elegido a la selección carioca para defender sus colores. Sobre la Selección española, le gustaría jugar con la de 2018 para coincidir con su hermano Thiago Alcántara

Rafinha Alcántara ha vivido el fútbol desde pequeño en su casa ya que es hijo del jugador internacional con Brasil, Mazinho. Rafinha además es hermano de Thiago Alcántara.

Curiosamente, Rafinha eligió a Brasil para defender sus colores y fue campeón con la canarinha en los Juegos Olímpicos de 2016 que precisamente se celebraron en Río de Janeiro. Su hermano Thiago Alcántara jugó con la Selección española el Mundial de 2018 y en palabras del propio Rafinha para el diario Marca, confesó que le gustaría jugar con esa generación para compartir césped con Thiago.

Rafinha Alcántara apuesta por un lío en casa en caso de que Brasil y España se enfrenten

Rafinha, en tono de humor, habló en la presentación del equipo de DAZN, del que forma parte, del lío que habrá en casa si Brasil y la Selección española se midiesen en una hipotética final: "Habrá problemas, la verdad. Son las dos favoritas: ¡que gane el mejor!".

Preguntado Rafinha por su elección de Brasil, el ex futbolista comentó que tomó la decisión con el corazón: "En mi caso tomé una decisión muy joven, pero la tomé de corazón. Así que no me arrepiento. Siempre digo que cuando las decisiones son de corazón jamás te puedes arrepentir". Sobre su primer recuerdo mundialista, recordó el de 1998 en Francia: "Por desgracia no tengo recuerdos del Mundial de mi padre. Si me preguntas por el Mundial del 98, ahí sí. Realmente soy hijo de mi padre, pero esas cosas me las han contado".

Rafinha apunta a la unión de Brasil para ganar el Mundial 2026

Fue cuestionado Rafinha sobre lo que en su opinión, le falta a Brasil para volver a ganar un Mundial 22 años después: "Creo que la presión nacional está siendo muy grande, como siempre en los Mundiales. Tienen todo para poder llegar a la final y ganarla. Tienen que tener esa unión de equipo, un buen sistema y confiar en que se puede".

Rafinha además se mostró confiado en que Neymar, una de las grandes dudas de la Selección de Brasil de Ancelotti, puede volver a ser decisivo: "Siempre. Neymar es un factor importante. Un jugador de este calibre siempre es peligroso. Su figura representa mucho de cara a los rivales. Creo que puede aún entregar mucho en los partidos y que puede marcar la diferencia que se necesita. El país le espera".

También apostó por Raphinha como líder de Brasil: "Ya es uno de los mejores del mundo y puede ayudar mucho a Brasil en este Mundial". Brasil tendrá una tarea complicada en el grupo C ya que tendrá como rivales a Marruecos, Suecia y a la que sobre el papel es la más débil, Haití.