Resultados y clasificación del grupo J tras la segunda jornada y partidos en el Mundial 2026: Argentina sella el pase; Austria y Argelia se la juegan

La segunda jornada del grupo J deparó la clasificación de Argentina al ritmo de Messi tras vencer a Austria y el primer triunfo del Argelia en este Mundial ante Jordania

El Mundial 2026 sigue descontando partidos de la segunda jornada. En este caso, entre el lunes 22 y la madrugada del martes 23 se disputaron los dos encuentros correspondientes a la segunda jornada del grupo J que conforman Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

Esta segunda jornada fue histórica, especialmente para Argentina y para Messi. El argentino marcó dos goles ante Austria y superó a Klose como máximo goleador del Mundial. La albiceleste venció por 2-0 y ya tiene el pase a dieciseisavos de final. Por otro lado, ya en la madrugada del 23 de junio, Argelia sumó su primer triunfo de este Mundial ante una Jordania que ya está eliminada tras este resultado.

La Argentina de Messi se clasifica para dieciseisavos de final del Mundial

Leo Messi no faltó a su cita con la historia, aprovechó su primera ocasión y con dos goles dio a Argentina la victoria sobre Austria, una virtual clasificación a los dieciseisavos de final, que puede confirmarse esta misma jornada, y un nuevo récord: con 18 ya es el que más goles ha marcado en la historia de los Mundiales.

Con determinación y sin maldecir siquiera el penalti fallado a los 9 minutos, Messi y Argentina cumplieron con el pronóstico, por más que pudiese asustar la pretendida presión asfixiante de los centrouropeos, que al final fue menos. Ganó Lionel Scaloni la batalla táctica a Ralf Rangnick. Y ganó Messi de nuevo la partida a los que no le conceden el título de mejor de la historia.

Argelia se aferra al Mundial con un ajustado triunfo ante Jordania

Trece minutos de rebeldía, del 69 al 82, y 2 tiros de esquina sacaron del fango a la selección de Argelia este lunes con una remontada por 1-2 sobre Jordania en el cierre de la segunda jornada del Grupo J, que tiene a Argentina en la próxima fase con 6 puntos y a Austria en lista de espera con 3.

Un cabezazo de Nadhir Bembouali en el minuto 69 y un toque sutil de Amine Gouiri después de otro córner en el 82 salvaron los muebles del naufrago a los Zorros del Desierto, que sumaron sus primeros 3 puntos, pero aún tienen pendiente un encuentro con Austria.

Resultados y clasificación del grupo J del Mundial actualizada

El grupo J cerró su segunda jornada y tras esta, Argentina ya tiene el billete para dieciseisavos de final tras sumar un seis de seis en las dos primeras fechas. Por detrás Austria y Argelia tienen tres puntos y una diferencia de goles de 0 para los europeos y -2 para los africanos.

En la última jornada se verán las caras (28 de junio) y a los austriacos les valdría el empata para ser segundas del grupo. A los Zorros del Desierto solo les sirve ganar para auparse a la segunda plaza. También se verán las caras en la última jornada Argentina y Jordania, ya eliminada.