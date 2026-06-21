Resultados y clasificación del grupo F tras la segunda jornada y partidos en el Mundial 2026: Países Bajos y Japón dan golpes no definitivos

En la segunda jornada del grupo F deparó dos triunfos, uno de Países Bajos con claridad ante Suecia y otro de Japón ante Túnez en la misma línea de contundencia. Los tunecinos ya están eliminados y el primer puesto tiene tres candidatos para la primera jornada

En el grupo F se decidirá prácticamente todo en la última jornada. Entre el sábado 20 y la madrugada del domingo 21 se disputaron los dos encuentros correspondientes a la segunda jornada. Países Bajos se vio las caras ante Suecia y Japón ante una selección de Túnez que estrenaba seleccionador.

Resultados del grupo F del Mundial tras la segunda jornada

Países Bajos pasó por encima de una Suecia desconocida y venció por un contundente 5-1. Por otro lado, Japón se ensañó con Túnez para vencer por 0-4 y de paso mandar al cuadro africano de vuelta a casa en este Mundial.

Países Bajos arrasa con Suecia en el Mundial

La selección de Países Bajos reaccionó con contundencia este sábado y, tras empatar 2-2 contra Japón en su debut, arrolló 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston para tomar el mando del grupo F del Mundial.

Los dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, refrendados en el minuto 89 por Crysencio Summerville, lanzaron a Países Bajos, que podrán sellar el pase de ronda como primeros de grupo con un triunfo ante Túnez en la última jornada.

Japón elimina a una pobre Túnez del Mundial 2026

La selección de Japón goleó este sábado por 4-0 a Túnez en el partido 1.000 de las Copas Mundiales de fútbol para subir al segundo lugar del grupo F tras Países Bajos, que previamente había vapuleado a Suecia por 5-1.

En Monterrey, norte de México, Japón cumplió con los pronósticos pasó por encima de las 'Águilas de Cartago', que pese a la llegada del técnico francés Herve Renard en lugar del destituido Sabri Lamouchi sucumbieron con dos goles de Ayase Ueda, uno de Daichi Kamada y otro de Junya Ito.

Clasificación actualizada del grupo F del Mundial 2026 tras la segunda jornada

En el grupo F lo único que hay asegurado después de dos jornadas es que Túnez ya está eliminada del Mundial. Países Bajos lidera la tabla con cuatro puntos y se jugará mantener esa primera plaza en la última jornada ante, precisamente, Túnez. Por otro lado, Japón y Suecia vivirán un duelo por la segunda plaza en el que si los nipones ganan o empatan, irán directamente a dieciseisavos de final. A Suecia solo le vale el triunfo para sumar seis.

Pero todo puede pasar en la última jornada del grupo F ya que una derrota de Alemania ante Túnez o incluso un empate, posibilitaría que tanto Japón como Suecia estén en disposición de auparse a la primera plaza del grupo.