Osasuna resuelve el futuro de Iker Muñoz y alcanza un acuerdo por su renovación

La entidad rojilla ha hecho oficial la prolongación del contrato del centrocampista de 23 años, que seguirá ligado al equipo de El Sadar hasta 2030 tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes

Osasuna sigue pendiente de cerrar el futuro de jugadores que pueden salir el próximos mercados de fichajes. Uno de ellos es Iker Muñoz, que acababa contrato hasta 2027. El centrocampista de 23 años, pese a que no es titular indiscutible con Alessio Lisci, ha firmado su renovación tres años más, hasta 2030.

Además, Osasuna ha informado que "su nueva cláusula de rescisión se eleva hasta los 20.000.000 euros en LaLiga EA Sports". Por ello, se cierran las puertas, por el momento, de un Iker Muñoz que sigue sumando temporadas con el conjunto de Alessio Lisci.

El comunicado oficial de Osasuna anunciando la renovación de Iker Muñoz

De esta manera, Osasuna ha hecho oficial el acuerdo por la renovación de Iker Muñoz: "El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con su futbolista Iker Muñoz para ampliar su vinculación hasta el 30 de junio de 2030, tres temporadas más que lo recogido en la anterior relación contractual. Su nueva cláusula de rescisión se eleva hasta los 20.000.000 euros en LaLiga EA Sports".

Además, Osasuna ha informado que "la próxima semana, el jugador ofrecerá una rueda de prensa de renovación en compañía del director deportivo del club, Braulio Vázquez". En este sentido, Iker Muñoz aumenta su leyenda con Osasuna, con el que suma ya un total de 82 partidos, siendo 73 de ellos en LaLiga EA Sports, 8 en Copa del Rey y 1 en Supercopa de España.

Iker Muñoz, a punto de cumplir su cuarta temporada en Osasuna

Por su parte, Iker Muñoz ha marcado cuatro goles hasta el momento con Osasuna, todos en su segunda temporada en el primer equipo, en la 2023/2024. Sin embargo, su rol con Alessio Lisci le ha hecho a la entidad firmar su renovación tres temporadas más, ante la posibilidad de que pueda salir en los próximos mercados de fichajes.

Iker Muñoz afronta las últimas ocho últimas jornadas con Osasuna de esta Liga EA Sports. Los de Alessio Lisci recibirán al Real Betis en El Sadar, dónde el centrocampista de 23 años podría ser titular tras comenzar en el banquillo en el último encuentro del campeonato doméstico, frente al Alavés en Mendizorroza. Además, el equipo rojillo se encuentra a seis puntos de Europa, algo que podría alcanzar en esta recta final de temporada.

La apuesta de Alessio Lisci con Iker Muñoz en Osasuna

Iker Muñoz ha disputado 18 partidos esta temporada con Osasuna, entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey. El centrocampista de 23 años, además, se ha quedado sin jugar en hasta cinco encuentros en lo que llevamos de año, por decisión técnica de Alessio Lisci, frente al Athletic Club, Girona, Villarreal, Valencia y Mallorca.

Tras ello, Iker Muñoz podría tener minutos en los últimos encuentros de LaLiga. Osasuna encara un final de temporada dónde tendrá que recibir en El Sadar a equipos como el Real Betis, Sevilla, Barcelona, Atlético de Madrid o Espanyol. Además, los de Alessio Lisci les resta esta campaña visitar al Athletic Club, Levante y Getafe, con el que pondrán punto final a la 2025/2026.