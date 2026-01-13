El Real Oviedo explora una nueva vía para su ataque: Hirving ‘Chucky’ Lozano aparece en el horizonte

El Real Oviedo trabaja en una compleja operación para incorporar al extremo mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano, actualmente en San Diego de la MLS, en un movimiento condicionado por el salario, el contexto del mercado y la ambición deportiva del proyecto carbayón

El mercado de invierno avanza para el Real Oviedo, donde se estudia una posibilidad que rompería la lógica habitual del club. Según informan distintos medios mexicanos, la entidad asturiana maneja con discreción el nombre de Hirving ‘Chucky’ Lozano como una opción real para reforzar su frente ofensivo. No es una operación sencilla ni inmediata, pero existe una vía abierta que, de prosperar, supondría uno de los movimientos más impactantes de la temporada en el fútbol español.

Lozano pertenece al San Diego FC, con contrato en vigor hasta finales de 2028. Sin embargo, desde el club estadounidense se trabaja en encontrarle una salida en este mercado, y ahí es donde aparece el Oviedo, que valora la posibilidad de una cesión si el encaje económico resulta viable. El extremo mexicano, por trayectoria y estatus, no responde al perfil habitual del club, pero su situación actual abre una ventana que en otras circunstancias sería impensable.

El Real Oviedo y el contexto de una oportunidad poco habitual

La clave de la operación está lejos del césped. El principal escollo es el salario del futbolista, muy por encima de los parámetros económicos del conjunto carbayón. Aun así, las relaciones entre Hirving Lozano y Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, así como el diálogo fluido con los responsables del San Diego FC, mantienen viva una negociación que no está descartada.

Desde la dirección deportiva se analiza el impacto global de la operación: deportivo, financiero y también estratégico. No se trata solo de incorporar talento, sino de evaluar si un perfil de esta magnitud encaja en el equilibrio del vestuario y en el proyecto de Guillermo Almada.

Hirving Lozano, experiencia europea y peso internacional

Formado en Pachuca, Hirving Lozano es uno de los futbolistas más reconocidos del fútbol mexicano de la última década. Su salto a Europa le llevó primero al PSV Eindhoven, donde disputó 93 partidos oficiales, con 44 goles y 27 asistencias, convirtiéndose en un extremo decisivo en la Eredivisie y competiciones europeas.

Su rendimiento le abrió las puertas del Nápoles, que invirtió cerca de 40 millones de euros para ficharlo. En la Serie A acumuló 120 encuentros, con 23 goles y 14 asistencias, consolidándose como un jugador de rotación habitual en un contexto de máxima exigencia. A nivel internacional, es una pieza fija en la Selección mexicana: 75 partidos y 18 goles avalan su recorrido con el combinado nacional.

El Mundial como estímulo y España como escaparate

Con el Mundial del próximo verano en el horizonte, el contexto deportivo pesa en la decisión del jugador. Jugar en España, en una liga competitiva y con continuidad, aparece como un escenario atractivo para llegar en plenas condiciones a una cita clave para su carrera internacional.

Según fuentes próximas a la operación, Lozano vería con buenos ojos recalar en Oviedo, siempre que se den las condiciones adecuadas. El reto deportivo, el protagonismo y la posibilidad de relanzar su figura en el fútbol europeo son factores que el jugador valora.

Consecuencias en la planificación deportiva carbayona

Si las negociaciones por Lozano avanzan, otros planes quedarían en segundo plano. La posible incorporación de Jacobo González, una de las alternativas que maneja el club para reforzar el ataque, perdería peso en caso de cerrarse la llegada del extremo mexicano.

Las conversaciones continúan y el escenario sigue abierto. El Oviedo sabe que se mueve en terreno complejo, pero también que este tipo de oportunidades no aparecen dos veces en el mercado. Si las piezas encajan, el club carbayón podría protagonizar un movimiento que trascienda lo puramente deportivo y marque un punto de inflexión en busca de la permanencia.