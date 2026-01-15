El Real Oviedo presenta a sus dos fichajes y hace oficial una renovación ganada a pulso

El club asturiano ha llevado a cabo el acto de presentación tanto de Fonseca como de Borbas, los dos primeros refuerzos invernales. Y tras disputar 150 partidos con la elástica azulina, David Costas seguirá vinculado a la entidad hasta 2028

El Real Oviedo está 'on fire'. Desde la llegada de Almada a su banquillo no conoce la derrota y encima se está moviendo como pez en el agua en este mercado invernal. Tanto que el club asturiano ya ha presentado a sus primeros refuerzos para la segunda vuelta, Nico Fonseca y Thiago Borbas. Y, además, ha atado a uno de sus capitanes para las próximas dos temporadas.

Aunque el primero de ellos ya se ha estrenado en la liga española con el Real Oviedo, el club azul decidió presentarles juntos este mediodía a los uruguayos como nuevos jugadores carbayones. "Estoy feliz de estar aquí, en España y en Oviedo. La ciudad es maravillosa y me siento muy cómodo. Solo queda darle todo en los entrenamientos y en los partidos para ayudar al equipo y disfrutar de esto", subrayó el mediocentro Fonseca.

"La temporada en Brasil acabó a principios de diciembre y estaba entrenando, pero no con el equipo. Ahora estoy a disposición del míster y poco a poco espero ponerme a punto", recalcó el delantero Borbas.

David Costas renueva hasta 2028

Día movido este jueves en las oficinas azulinas, donde se ha llevado a cabo el acto de presentación de los dos primeros fichajes invernales y la renovación de David Costas, quien, tras disputar 150 partidos repartidos en cinco temporadas y media, seguirá vinculado al club azul hasta 2028.

"El club asegura la continuidad de uno de los capitanes del equipo y de un futbolista clave en el presente y el futuro del conjunto azul", explicó en un comunicado la entidad oviedista. Costas jugó cedido en el Oviedo en la segunda vuelta de la temporada 2016-17 y regresó al club asturiano en el verano 2021, convirtiéndose en uno de los capitanes con el paso de los años.

Tras ser muy importante en el ascenso logrado la pasada temporada, David Costas está siendo uno de los jugadores más importantes del Real Oviedo en el regreso a Primera División y se ha asentado en el once inicial con los tres entrenadores que ha tenido hasta la fecha el conjunto azul: Veljko Paunovic, Luis Carrión y Guillermo Almada.

El gallego, canterano del Celta y que tras debutar en primera con el club vigués también pasó por el filial del Barcelona y por el Almería, suma 150 partidos con la camiseta del Real Oviedo, solo superado en la plantilla actual por el canterano Lucas Ahijado y por Dani Calvo..

De esta forma, ya van dos las renovaciones anunciadas por el Real Oviedo en la presente temporada, ya que hace meses el portero Aarón Escandell, otro de los más destacados, amplió su vinculación hasta 2027.

El equipo se ejercita con vistas a Osasuna

Y mientras esto sucede en los despachos del Real Oviedo, el equipo, que tiene numerosas dudas en la línea defensiva, completó durante la mañana de este jueves el penúltimo entrenamiento antes de visitar el sábado (El Sadar, 18:30 horas) a Osasuna. Los centrales David Costas, Dani Calvo y Eric Bailly y el lateral Lucas Ahijado siguen entrenando a menor ritmo y está por ver si Guillermo Almada puede contar con ellos. Costas y Lucas han sido titulares en todos los partidos dirigidos por el técnico uruguayo.

Para el partido del sábado en El Sadar, Almada recupera a Fede Viñas, delantero titular del Real Oviedo que fue baja ante el Real Betis debido a la expulsión sufrida hace dos semanas ante el Deportivo Alavés.

El que no entrenó este jueves fue Joaquín Delgado, pichichi del filial oviedista y que ya está en Barcelona para cerrar su cesión al filial del Fútbol Club Barcelona, que se reserva una opción de compra por un delantero que, a sus 23 años, ha logrado 14 goles en 17 partidos en la primera parte de la temporada.

Almada quiere romper por fin la racha del Real Oviedo

El Real Oviedo, colista de Primera División con 13 puntos y que acumula 12 jornadas sin lograr la victoria, se encuentra a cinco puntos de la permanencia y en caso de ganar a Osasuna en el primer partido de la segunda vuelta los azules se pondrían a solo tres puntos de los rojillos.