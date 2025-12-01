Adeyemi, una opción que le gusta a Arteta

Karim Adeyemi prefiere fichar por el Arsenal, dejando atrás el interés del Manchester United y generando expectativas en la Premier League

El Arsenal ha puesto su mirada en Karim Adeyemi, delantero alemán del Borussia Dortmund, según informan diversos medios internacionales. Con 23 años, el atacante se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras de la Bundesliga, acumulando nueve goles en lo que va de temporada y demostrando su capacidad para desequilibrar partidos.

Preferencia clara del jugador

A diferencia de otros clubes interesados, Adeyemi habría expresado su deseo de recalar en el Arsenal, dejando en segundo plano ofertas de otros equipos de la Premier League, como el Manchester United. Según fuentes del Mirror, el jugador se siente frustrado con su rol actual en el Dortmund y busca un cambio que le permita crecer en su carrera y tener más protagonismo en el ataque.

Condiciones y tasación del Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund ha fijado un precio elevado para su joven estrella: 75 millones de libras esterlinas (aproximadamente 85 millones de euros). El contrato de Adeyemi con el club alemán se extiende hasta 2027, pero aún no ha mostrado intención de renovar, lo que aumenta la presión sobre el Dortmund para considerar una posible venta en el futuro cercano.

El club alemán planea mantener al jugador al menos hasta el verano antes de tomar decisiones definitivas sobre su traspaso, pero no descarta negociar si llega una oferta acorde a sus expectativas económicas.

Arsenal y Manchester United en la puja

Tanto Arsenal como el Manchester United han mostrado interés por el atacante, consciente de que la operación no será económica ni sencilla. La versatilidad de Adeyemi, capaz de jugar tanto como extremo como segundo delantero, lo convierte en un objetivo estratégico para los clubes ingleses que buscan reforzar sus líneas ofensivas.

Mientras los Gunners parecen contar con la ventaja de la preferencia del jugador, los Red Devils podrían intentar competir mediante una propuesta más lucrativa, aunque se prevé que la negociación será larga y compleja debido a la elevada tasación del Dortmund.

Futuro incierto pero prometedor

Adeyemi representa una pieza clave para el futuro inmediato de cualquier club que logre incorporarlo. Su combinación de velocidad, regate y capacidad de definición lo coloca entre los jóvenes más codiciados de Europa, y su posible llegada a la Premier League generaría un gran impacto tanto en el Arsenal como en la competición en general.

Con contrato vigente hasta 2027, la decisión final dependerá de su deseo de cambiar de aires y de que los clubes interesados cumplan con las condiciones económicas del Borussia Dortmund, que no está dispuesto a desprenderse de su estrella por menos de lo que consideran justo.