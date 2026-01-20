Andoni Iraola celebra la llegada del mediocentro Alex Tóth, por el que suspiraban grandes de Europa

El Bournemouth se asegura al prometedor mediocentro Alex Tóth, superando a la Lazio en una de las operaciones más destacadas del mercado invernal

El Bournemouth de Andoni Iraola ha confirmado la contratación del joven centrocampista húngaro Alex Tóth, que llega procedente del Ferencvaros y se había convertido en uno de los jugadores más codiciados de Europa. El club inglés se adelantó a la Lazio, asegurando la llegada de un talento de apenas 20 años que promete fortalecer el centro del campo de los 'Cherries'.

Un traspaso valorado en 12 millones de euros

Según informaciones de expertos en mercado, el Bournemouth pagó 12 millones de euros por el pase de Tóth, cifra superior a la oferta presentada por la Lazio, que rondaba los 10 millones con variables incluidas. El acuerdo incluye contrato hasta 2031, asegurando la permanencia del joven internacional húngaro en la Premier League por varias temporadas.

Perfil y cualidades de Tóth

Alex Tóth, de 20 años, es un mediocentro completo, con capacidad para actuar principalmente como interior derecho. Destaca por su visión de juego, precisión en el desplazamiento en largo y calidad a balón parado. Durante su etapa en Ferencvaros ha acumulado 60 partidos, con 4 goles y 14 asistencias, demostrando su capacidad de influencia tanto ofensiva como defensiva. Además, Tóth ya suma 9 internacionalidades con la selección absoluta de Hungría, mostrando su madurez a pesar de su juventud.

La importancia para el Bournemouth

Andoni Iraola justificó la necesidad urgente de reforzar el equipo, especialmente tras las bajas por lesión de Marcus Tavernier y la salida de Antoine Semenyo al Manchester City. El técnico vasco considera que Tóth aporta un perfil versátil y de calidad que encaja en su esquema, tanto por su golpeo a balón parado como por su capacidad de distribución en campo contrario.

El propio Tóth mostró su entusiasmo por el proyecto: "Es una sensación increíble formar parte de este club. Estoy emocionado por lograr grandes cosas y creo que el Bournemouth es un club ideal para seguir creciendo en la mejor liga del mundo", declaró el húngaro. También destacó la profesionalidad del club y la seriedad del proyecto liderado por Iraola, que fue clave para tomar la decisión de aceptar la oferta inglesa.

Competencia europea por Tóth

Antes de firmar con Bournemouth, Tóth estaba en la agenda de gigantes europeos como Bayern Múnich, Liverpool, Juventus, Betis, Borussia Dortmund, Newcastle y Leipzig. Sin embargo, fueron la Lazio y el club inglés los primeros en avanzar con negociaciones oficiales, logrando finalmente los 'Cherries' hacerse con el prometedor mediocentro.

Futuro prometedor en la Premier

Con la incorporación de Alex Tóth, el Bournemouth no solo refuerza su plantilla para la segunda mitad de la temporada, sino que también envía un mensaje de ambición a la Premier League. El club ocupa actualmente la 15ª posición, pero la llegada de jóvenes talentos como Tóth busca estabilizar el rendimiento del equipo y aspirar a mejores resultados bajo la dirección de Andoni Iraola.