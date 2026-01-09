El Arsenal ata a su estrella: Saka amplía su vínculo con un contrato importante

Bukayo Saka asegura su futuro en el Arsenal con un contrato que lo vincula al club hasta 2031, reforzando la base del proyecto de Mikel Arteta

El Arsenal ha dado un paso decisivo en la consolidación de su proyecto deportivo al anunciar que Bukayo Saka ha firmado un nuevo contrato de cinco años, que lo vincula con el club hasta el verano de 2031, según informó David Ornstein. La renovación representa un mensaje claro de confianza en uno de los jugadores más valiosos del fútbol europeo y un impulso importante para Mikel Arteta, quien podrá contar con su extremo estrella durante la próxima década.

Un contrato a la altura de su estatus

Saka, de 24 años, amplía así su acuerdo anterior, que expiraba en 2027, y pasa a tener el contrato más largo de toda la plantilla. Aunque los detalles financieros del nuevo vínculo no han sido revelados oficialmente, se estima que su anterior salario rondaba las 200.000 libras por semana. Según fuentes cercanas al club, la renovación refleja su condición como uno de los futbolistas más destacados de la Premier League y Europa.

El extremo londinense se convierte en la última estrella de los Gunners en comprometer su futuro con el club, tras recientes renovaciones de William Saliba, Gabriel Magalhães, Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly.

Impacto en el rendimiento del equipo

La renovación llega en un momento clave para el Arsenal, líder de la Premier League con seis puntos de ventaja sobre el Manchester City, a pesar de su empate reciente con el Liverpool (0-0). Esta temporada, Saka ha sido una pieza fundamental: comparte el puesto de máximo goleador del equipo con siete tantos y es el segundo mejor asistente, con seis pases de gol, solo por detrás de Declan Rice.

En la Champions League, ha contribuido a que el Arsenal liderara su grupo con seis victorias en seis partidos, enfrentando a equipos como Athletic Club, Olympiacos, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Bayern Múnich y Club Brujas.

Trayectoria y estadísticas destacadas

Saka debutó con el primer equipo del Arsenal en 2018 y, desde entonces, ha disputado 294 partidos oficiales, acumulando un impresionante registro de 77 goles y 77 asistencias. Estos números lo sitúan como uno de los extremos más productivos surgidos de la cantera del club en la era moderna. Además, ha ganado una FA Cup y dos Community Shield, consolidando su posición como jugador clave tanto en la Premier League como en competiciones europeas.

En el ámbito internacional, el extremo ha sido igualmente consistente, con 14 goles en 48 partidos con la Selección de Inglaterra, manteniéndose como un nombre fijo en los planes del combinado nacional.

Un símbolo de continuidad y ambición

La extensión del contrato envía un mensaje claro a Europa: Bukayo Saka está comprometido con el proyecto del Arsenal y confía en que el club puede competir por los máximos títulos. Su renovación elimina cualquier incertidumbre sobre el futuro del graduado más destacado de la academia Hale End y refuerza la estrategia del club de construir alrededor de jugadores formados en casa.

Con solo 24 años, Saka se ha convertido en una referencia ofensiva del Arsenal y un pilar de su ambición de luchar por la Premier League y la Champions League durante los próximos años.