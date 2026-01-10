Oviedo - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports

Desde febrero del año 2000 no se enfrentaban carbayones y heliopolitanos, que se ven las caras en la última jornada de la primera vuelta en Primera división luchando por objetivos dispares: salir del puesto de colista para eludir el descenso en el curso de su regreso a la máxima competición nacional, en los locales, y repetir en Europa por sexta año seguido, en los visitantes

El Real Oviedo y el Real Betis se citan en la última jornada de la primera vuelta de LaLiga EA Sports 2025/2026 y se enfrentarán casi 26 años después de aquel 1-1 firmado en el feudo carbayón el 20 de febrero del año 2000. El conjunto asturiano se estrena ante su afición en este nuevo año buscando una victoria que rompa la larga sequía de triunfos y le ayude a salir de ese puesto de colista (12 puntos) al que le condenó la victoria del Levante UD ante el Sevilla FC (0-3); mientras que los heliopolitanos, sextos (28 puntos), necesitan una victoria para no perder comba en la carrera por los puestos con acceso a competición continental sin descuidar las otras dos competiciones en la que mantienen ilusiones.

Así llegan el Real Oviedo y el Real Betis

Después de la destitución de Velko Paunovic tras sólo ocho jornadas, el Real Oviedo no ha vuelto a ganar. Su última victoria fue el 1-2 en Valencia del 30 de septiembre. Luego, con Luis Carrión cayó eliminado de la Copa del Rey ante el Ourense y en LaLiga sólo pudo sumar 4 puntos de 24 (cuatro empates y cuatro derrotas). Desde la llegada de Guillermo Almada no ha perdido pero sigue sin conocer el triunfo, ya que ha firmado empates contra el RC Celta (0-0) y el Deportivo Alavés (1-1). En el Carlos Tartiere no gana desde el 30 de agosto y no marca un gol desde el 25 de septiembre. Es más, tras sendas derrotas encadena cuatro igualadas a cero seguidas como local. La semana pasada, en Vitoria, rompió una dinámica de siete jornadas consecutivas sin anotar.

El Betis juega su segundo partido seguido a domicilio tras empezar 2026 con un 5-1 contra el Real Madrid, la segunda mayor goleada encajada en la 'era Pellegrini' y la primera derrota como visitante en este curso. Los verdiblancos se han descolgado mucho de la zona Champions (a 10), ven a cinco puntos la quinta plaza y sólo tienen dos de margen para defender su sexto puesto después de un parcial de 9 puntos de 21: victorias ante Getafe CF (4-0) y Sevilla FC (0-2) salteadas con empates contra Rayo (0-0), Girona (1-1) o Valencia y con derrotas frente al FC Barcelona (3-5) y la mencionada del Santiago Bernabéu. Enero y febrero serán meses duros, con el desenlace de la Fase de Grupos de la UEFA Europa League más la eliminatoria de octavos de la Copa del Rey y unos hipotéticos cuartos de final.

Oviedo - Betis: fecha y horario del partido de la jornada 19 de LaLiga 25/26

El duelo entre ovetenses y sevillanos para cerrar la primera vuelta del campeonato nacional de liga en Primera división tendrá lugar este sábado, día 10 de enero de 2026, a partir de las 14:00 horas en el Estadio Carlos Tartiere de la capital asturiana.

Oviedo - Betis: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimonovena jornada de la temporada liguera en la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+ LaLiga TV, sintonizable a través de la propia plataforma de Movistar+ (dial 54); tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (canal 110) o LaLiga Bar. Además, la previa podrá seguirse por los medios oficiales, en RTV Betis y en el canal de YouTube de la entidad de las trece barras, que volverán a conectar en directo justo después del pitido final.

Oviedo - Betis: ¿Cómo seguir online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este sábado entre el Real Oviedo y el Real Betis Balompié, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, este periódico publicará un resumen de este duelo de la décima jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Guillermo Almada, de Manuel Pellegrini y del resto de protagonistas.