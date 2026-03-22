Así queda la clasificación de la Premier League tras el triunfo del Aston Villa y los tropiezos de Liverpool y Manchester United en la jornada 31

Este fin de semana se disputó la jornada 31 de la Premier League aunque solo de jugaron ocho encuentros de los habituales 10. El City no jugó ante el Crystal Palace por tener que medirse al Arsenal en la Carabao Cup y los Gunners ya jugado en febrero ante los Wolves su partido de esta fecha

La Premier League ha dejado un tanto huérfanos a sus aficionados en la jornada 31. La disputa de la Copa de la Liga, también llamada Carabao Cup, hizo que ni Arsenal ni Manchester City se pusieran en liza este fin de semana en la Premier League. El Manchester City tendrá que disputar más adelante su partido de esta jornada ante el Crystal Palace y el Arsenal ya lo jugó el pasado 18 de febrero ante los Wolves con empate a uno. A pesar de que solo se jugaron ocho partidos en la jornada 31 de la Premier League, hubo sorpresas y fútbol de muchos quilates.

Everton 3-0 Chelsea

El brasileño Beto anotó un doblete en la victoria del Everton ante el Chelsea (3-0) y ahonda en el mal momento de los 'blues', que vienen de caer eliminados en octavos de la Liga de Campeones y de perder sus dos últimos encuentros de Premier League.

Brighton 2-1 Liverpool

Danny Welbeck, del Brighton & Hove Albion, alejó al Liverpool de los puestos de Champions League gracias a un doblete que certificó la victoria de su equipo y le permitió reivindicarse tras quedar fuera de la convocatoria de Thomas Tuchel para la selección inglesa.

Bournemouth 2-2 Manchester United

La mejoría que ha llevado al Manchester United a la parte alta de la Premier, con la clasificación para la Liga de Campeones a tiro, se estancó en la visita al estadio Vitality, de donde salió con un solo punto, lo que le permitió el Bournemouth del español Andoni Iraola que fue en busca del triunfo en el tramo final, cuando los 'red devils' se quedaron con diez por la expulsión de Harry Maguire.

Newcastle 1-2 Sunderland

El Sunderland se impuso este domingo en el derbi de Tyne Wear ante el Newcastle United, que se adelantó por medio de Anthony Gordon, gracias a los goles de Chemsdine Talbi y Brian Bobbey, el último de ellos en el minuto 90.

Aston Villa 2-0 West Ham

El Aston Villa de Unai Emery consiguió una importante victoria ante el West Ham United, que tiene a Paco Jémez en el cuerpo técnico, para consolidarse en la cuarta plaza de la clasificación y mantener a los 'Hammers' en descenso, pero a un punto de la salvación después de la derrota del Tottenham Hotspur.

Resultados de la Premier League en la jornada 31

Clasificación actualizada de la Premier League