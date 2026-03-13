El Chelsea blinda a su capitán: Reece James seguirá como 'blue' hasta 2032

El capitán del Chelsea FC, Reece James, amplía su contrato hasta 2032 y refuerza su papel como líder del proyecto deportivo del club londinense

El Chelsea FC ha anunciado oficialmente la renovación de contrato de su capitán, el lateral inglés Reece James, quien continuará en el club londinense hasta 2032. El futbolista, formado en la cantera blue y debutante con el primer equipo en 2019, amplía su vínculo cuatro años más respecto a su anterior acuerdo, que finalizaba en 2028.

La ampliación confirma la apuesta del club por uno de sus jugadores más representativos, que a sus 26 años ya se ha consolidado como líder dentro y fuera del terreno de juego.

Un capitán clave en el proyecto del Chelsea

Desde su estreno con el primer equipo en septiembre de 2019, James se ha convertido en una pieza fundamental del Chelsea. El defensor acumula más de 225 partidos oficiales con el club y ha portado el brazalete de capitán en más de medio centenar de encuentros.

Durante su etapa en Stamford Bridge ha logrado levantar cinco títulos importantes, entre ellos la UEFA Champions League de 2021 y la UEFA Super Cup del mismo año. Más recientemente también formó parte del equipo que conquistó la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes.

En la presente temporada, el lateral inglés ha disputado 26 partidos de Premier League y ocho encuentros en la Champions, en una campaña en la que el Chelsea se mantiene en la lucha por los puestos europeos.

Un contrato adaptado a la nueva política salarial

Según informó The Athletic, el nuevo acuerdo se ajusta a la estructura salarial basada en incentivos que el club implementó tras el cambio de propiedad en 2022. Aun así, James seguirá siendo uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla, con un salario cercano a 250.000 libras semanales, situándose entre los defensas con mayores ingresos de la Premier League.

El jugador expresó su satisfacción tras la renovación y reiteró su compromiso con el club: aseguró que el Chelsea significa mucho para él y que desea vivir sus mejores años como futbolista en Stamford Bridge.

Superar las lesiones y recuperar su mejor nivel

Aunque siempre ha sido una pieza clave en el equipo, la carrera de James ha estado marcada por varios problemas físicos en los últimos años. Las lesiones le impidieron participar en grandes citas internacionales como el Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y la UEFA Euro 2024.

Durante la temporada 2023-2024 apenas pudo disputar 11 partidos debido a una lesión muscular que incluso requirió intervención quirúrgica. Sin embargo, la situación cambió cuando el entrenador Enzo Maresca implementó un plan específico para gestionar sus minutos y evitar recaídas.

Gracias a esa estrategia, el lateral logró recuperar continuidad en la campaña siguiente, superando los 1.800 minutos de juego y volviendo a ser uno de los referentes del equipo.

El Mundial 2026, gran objetivo con Inglaterra

Además de sus metas con el Chelsea, James mantiene otro gran desafío personal: regresar a una gran competición internacional con la Selección de fútbol de Inglaterra.

El defensor fue convocado nuevamente en 2025 tras una larga ausencia y aspira a formar parte del equipo dirigido por Thomas Tuchel en el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con su renovación ya firmada, el capitán blue afronta los próximos años con la ambición de seguir sumando títulos con el Chelsea y consolidarse también como un jugador importante para Inglaterra en el escenario internacional.